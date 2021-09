Alunos de 1º ao 4º ano do ensino fundamental de Belém retomam atividades presenciais

Nesta segunda-feira (20) 8.585 alunos do 1° ao 4° ano do ensino fundamental nas 203 escolas da rede municipal de Belém e 443 estudantes da Educação de Jovens, adultos e Idosos (EJAI) retornam às atividades presenciais. Na Escola Municipal Palmira Lins de Carvalho, na Marambaia, os alunos foram recebidos com atividades de acolhimento, de readaptação as aulas e leitura.

A aula de abertura contou com a presença da escritora paraense Telma Cunha que desde 2015 desenvolve atividades de incentivo a literatura na escola e sobre a inclusão da pessoa com deficiência. "O que me encanta de trabalhar com a escola é que ela não é para quase todos, ela é para todos. Eu enquanto pessoa com deficiência eu acho muito importante a acessibilidade e vejo a inclusão. Isso não é só importante para a criança com deficiência, mas para todo mundo. Como vamos formar futuros profissionais, sem esse olhar para a diversidade", explica a escritora.

Selma Cunha é mãe do Tiago Cunha de 10 anos, que cursa o 4° ano afirma que este retorno é primordial, mesmo que a preocupação com a pandemia ainda seja constante. "Ver os cuidados que a escola tem, toda adaptada com pia, álcool em gel nos dá tranquilidade. A minha expectativa é muito grande. Meu filho queria voltar, ver a escola nova, brincar com os colegas. Estou muito feliz com o retorno dele a sala de aula. Cabe a nós repassar aos nossos filhos os cuidados que eles precisam ter", conta.

A secretária municipal de educação de Belém, Márcia Bittencourt ressalta que após 1 ano e meio de Pandemia as escolas estão retornando as atividades Presenciais, mas preocupados com a segurança e, por isso, que desenvolveram o "guardião da saúde", em parceria a secretária municipal de Saúde e com a vigilância Sanitária para criar um bando de dados de alunos, professores e em casa de algum caso suspeito, seja notificado ao aplicativo.

"Como nós voltamos na semana passada com a educação infantil, já tivemos 30 notificações e um era caso de Covid-19 em adulto. O servidor já foi afastado e todas as medidas de saúde tomadas. É um sistema inovador que só a Educação Municipal tem e é uma forma de retornar com biossegurança", esclarece a secretária.

Liduina Bringel é professora do ensino infantil há 30 anos. Revela que os pais só tem acesso a um telefone e tem mais de um filho, então, foi muito difícil vivenciar o online. Ela fez vídeos de história para não perderem o contato com a literatura, mostrar o espaço da biblioteca. "Chega até a ser uma emoção estar novamente em sala de aula, diretamente com os alunos. Eu me preparei a semana toda. Sabendo da responsabilidade que nós temos com as nossas crianças e o protocolo contra a covid, estamos em alerta... Hoje procurei mostrar para eles que não brincamos só com bola, pira se esconde, mas brincamos com as palavras. Começamos com música e depois passamos para a história. Paulo Freire fala sobre amorosidade e este momento é de estar em ato de amorosidade com os nossos alunos", conta a professora.

Ao longo da semana outros alunos retornam a sala de aula. Espera-se o retorno se 25.753 alunos do ensino fundamental de 1° ao 4° ano e 1.341 só EJAI.