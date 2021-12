Alunos da rede estadual de ensino apresentam cantatas de Natal no IEP

Da área externa do Instituto de Estadual de Educação do Pará (IEEP), em frente à Praça da República, em Belém, o público assiste concentrado e, por vezes, entusiasta, na noite desta quinta-feira (23), a apresentação da Cantata de Natal, por estudantes das escolas estaduais Ruy Barata Paranatinga e 15 de Outubro. O evento é uma realização da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

O espetáculo natalino protagonizado pelas crianças e professores, é apresentado das janelas do prédio histórico, compondo um momento cultural único.

As composições cantadas pelas crianças têm acompanhamento instrumental e muitas vezes o coro de vozes emociona o público, que aplaude com euforia. O repertório tem composições natalinas, em especial, sobre o nascimento de Jesus, mas também músicas pop.



A titular da Seduc, Eliete Fátima Braga, destacou o poder transformador da educação, título do evento, ressaltando que a apresentação foi construída cem por por professores e as crianças, alunos da escola pública.

"Estamos felizes de estarmos aqui, celebrando o conhecimento. É um momento de celebrar a escola, a educação, a história de 150 anos desse prédio que compõe a história do Pará. Termos aqui nossos alunos das nossas escolas públicas. É especial, após tudo que se enfrentou na educação nesse período de pandemia", afirmou a secretária, Eliete Braga.

Na companhia do marido, Erinaldo Ramos, que é servidor público, Maria Antônia de Aquino Maciel, contou que veio do bairro do Barreiro, exclusivamente para o evento

"Gosto de espetáculo natalino e vi no Instagram da Seduc, que seria uma Cantata. Eu já imaginava que seria assim e estou gostando", afirmou Maria Antônia, que é técnica de segurança do trabalho.