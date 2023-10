Alunos da Escola Bilíngue Maple Bear visitam O Liberal

Um grupo de 40 alunos da Escola Bilíngue Maple Bear, do bairro do Reduto, em Belém, visitou a redação e outros setores da sede do O Liberal, no bairro do Marco, na manhã desta quarta-feira (25). Os alunos do 6° ano conheceram as dinâmicas de produção e alguns procedimentos técnicos realizados na redação e, em seguida, conheceram a área de impressão do jornal. A proposta de visita extraclasse faz parte do programa O Liberal na Escola. O grupo foi guiado pelo coordenador do programa, Alan Siqueira.

Renata Doria, professora de Língua Portuguesa da classe, disse que a dinâmica faz parte dos conhecimentos repassados em sala de aula. "Os alunos vieram fazer essa experiência de visitar e conhecer um pouco da produção do jornal impresso. Eles estudaram em sala de aula o gênero textual da notícia de jornal. Os estudantes viram um pouquinho o que é o lide, como são as manchetes de jornais e, hoje, estão tendo a oportunidade de ver isso na prática, desde a captação da notícia até aos núcleos de edição e a parte da impressão do jornal", disse.

VEJA MAIS:

A diretora pedagógica Márcia Tuma disse que a visita agrega ao conteúdo entregue aos alunos. "Os alunos constroem conhecimento e, por conta disso, eles olham, enxergam e manuseiam o material. A partir deste ponto, os alunos colocam toda essa vivência dele para a sua construção de conhecimento. Essa é a metodologia que utilizamos, que dá autonomia e responsabilidade aos alunos", explica.

"Quando sair daqui, eles (os alunos) vão tirar seus próprios conceitos sobre o que viram e vão saber a importância de uma notícia e a importância do jornal. Justamente para saber o que isso serve e o que o jornal traz de benefícios para nossa sociedade", complementa Márcia Tuma.

O aluno Lucas Figueiredo, do 6° ano, conta que ficou animado com a visita. "Essa é a primeira vez que eu venho, é muito legal. Eu gostei daqui, é um local muito amplo e bonito", disse. A aluna Heloisa Marques também gostou da visita e da redação. "O lugar é bem amplo e você ver como o local é unido, e também como feito a divisão dos setores", conta.

alunos da escola bilíngue O coordenador João Thiago Dias apresentou a redação para os estudantes Os alunos também conheceram a máquina de impressão do jornal Os alunos estudaram sobre o gênero textual da notícia e vieram ver na prática como são feitas as matérias Professora do 6° e 7° ano, Renata Doria, e a Diretora Pedagógica, Márcia Tuma

O coordenador de O Liberal na Escola, Alan Siqueira, diz que o programa é fundamental para apresentar a realidade do jornal aos alunos. "O programa existe desde 1995. Hoje, a gente entende que a ferramenta do jornal impresso do O Liberal não serve somente para comunicar, mas existe uma questão pedagógica dentro dela. No primeiro momento, esses jornais são trabalhados dentro de sala de aula e a gente oferta que os alunos venham aqui para entender esse processo", disse.

A proposta também inclui a colaboração dos alunos, de forma significativa, com a produção do material. "Hoje, o grupo já abre para as pessoas externas, em que possam tirar fotos e informações. A gente busca inserir os alunos nesse processo. Nós dizemos que é um processo de educomunicação, em que a educação e a comunicação andam lado a lado. A visita extraclasse promove a possibilidade que as escolas vivam a nossa realidade e que tenhamos uma integração frente a produção que é entregue a sociedade", acrescenta Alan.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do caderno de Cidades)