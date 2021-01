Alunos chegaram cedo às escolas para abertura de portões pelo Enem

A antecipação marca a movimentação da manhã deste domingo (17), para as primeiras provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em Belém e diversos municípios paraenses. Alguns candidatos chegaram com uma hora e meia de antecedência em alguns locais de prova.

Na sede do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), na Almirante Barroso, muitos candidatos chegaram ainda às 10h30 para esperar a abertura dos portões.

Na Escola Paulino de Brito, também na Almirante Barroso, alunos chegaram antes das 10h. Na escola estadual Ulysses Guimarães, na avenida Josá Malcher, já havia grande movimento antes das 11h.

No IFPA da Almirante Barroso, candidatos chegavam depois das 10h (Akira Onuma)

Gabaritos e resultados



As provas do Enem estão dividas entre exames marcados para este domingo (1º dia da aplicação do Enem impresso) e no próximo, 24 de janeiro (2º dia da aplicação do Enem impresso). Dia 31 ocorre a aplicação do Enem Digital (1º dia) e dia 7 de fevereiro 2021 ocorrerá o 2º dia da aplicação do Enem Digital. Nos dias 24 e 25 de fevereiro estão agendadas as aplicações do Enem PPL/Reaplicação (1º e 2º dias).

Este domingo a organização do Enem faz a abertura dos portões às 11h30. A chegada ao local de provas deve ser adiantada, pois o fechamento dos portões ocorre pontualmente às 13h. O início do exame está marcado para as 13h30 e a pova deve se estender até 19h. No próximo domingo, as provas terminam, um pouco mais cedo, às 18h30.

A organização do Enem diz que o gabarito das provas objetivas poderá ser divulgado em até três dias úteis, depois das últimas provas. A data para o candidato acessar sua prova de redação ainda não foi divulgada.

A divulgação dos resultados do Enem está prevista para 29 de março.