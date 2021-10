Aluno da escola estadual Lauro Sodré, em Belém, testa positivo para covid-19

Um aluno da Escola Estadual Lauro Sodré, no bairro do Marco, em Belém, testou positivo para a covid-19, no último sábado (2). Ao dar essa informação, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) explicou que, de acordo com os familiares, o estudante já está recebendo toda a assistência médica necessária. A Seduc destacou que a direção da unidade já adotou as medidas cabíveis e acionou os órgãos de vigilância em saúde para terem conhecimento sobre o caso.

Na segunda-feira (4), as aulas foram suspensas para que a escola seja totalmente sanitizada, “e com reforço nos protocolos sanitários em prevenção ao vírus”, acrescentou a Secretaria. Só que a empresa teve um imprevisto e os trabalhadores não puderam fazer o serviço no dia programado – ou seja, na segunda-feira. Esse trabalho foi remarcado para a tarde desta terça-feira (5). E as aulas presenciais serão retomadas nesta quarta-feira (6), informou, ainda, a Seduc.

Na rede municipal de Belém, único caso foi antes do retorno das aulas presenciais

Já a Secretaria Municipal de Educação (Semec) informou que, desde o retorno das aulas presenciais, em 13 de setembro, o aplicativo Guardiões da Saúde registrou 453 notificações de alunos e educadores com sintomas gripais. A Sesma entrou em contato com 211 responsáveis para investigar a suspeita de contágio por covid-19. Desses, 70 responsáveis autorizaram a coleta para exame. Os demais foram descartados por não apresentarem os critérios para a realização do exame e/ou porque alguns responsáveis não autorizaram a coleta.

Dos 70 exames realizados, 10 casos suspeitos estão aguardando resultado e 60 atestaram negativo para Sars-Cov-2. Sendo assim, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e a Semec informaram que o único caso de covid-19 registrado pelo aplicativo Guardiões ocorreu no período anterior ao retorno das aulas presenciais. A coordenadora pedagógica que atestou positivo foi afastada e os demais educadores monitorados pela Sesma.

O Programa Guardião da Saúde na Educação é uma política de ação integrada de Educação e Saúde. Os servidores foram capacitados para notificar casos suspeitos de covid-19 nas escolas por meio do aplicativo Guardiões da Saúde desenvolvido em parceria com o Centro de Competência em Software (CCSL) da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Feita a notificação, a equipe na Sesma em até 24 horas entra em contato via telefone com a pessoa e/ou responsável para iniciar o protocolo de monitoramento. Sesma e Semec informaram ainda que, este mês, farão a distribuição de mais kits covid para escolas, com totens, tapetes sanitizantes, fitas (amarela e vermelha) para sinalização, e borrifadores.