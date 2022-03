Alunas de 11 anos da rede municipal de ensino são premiadas com bolsa científica em Belém

As estudantes Karina Rayssa Amador Pereira e Ana Beatriz Silva Santos, de 11 anos, foram premiadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), e vão receber como prêmio R$ 1 mil cada e uma Bolsa de Iniciação em Pesquisa Júnior de um ano, recebendo R$ 100 de incentivo por mês.

As pequenas cientistas já haviam sido premiadas em 2020 com medalha de bronze, na Olimpíada Nacional de Astronomia, quando ainda eram alunas do quarto ano do ensino fundamental na escola Municipal Ida de Oliveira, na Maracangalha, localizada no conjunto Providência, em Belém.

A responsável pela inscrição das duas meninas ao concurso de iniciação em Pesquisa Junior, foi a professora Lúcia Lobado, que fala com orgulho das alunas e suas conquistas. "Ana e Karina se tornaram exemplos de que a escola pública pode fazer a diferença na vida do aluno", declara.

A professora também diz que esse tipo de bolsa é um incentivo para difundir e popularizar a ciência e a tecnologia entre os estudantes, principalmente o acesso de mais meninas a área que tem um maior público masculino. "São duas meninas ingressando no mundo da astronomia, que predominantemente é de homens", destaca Lúcia Lobato.

Segundo Karina e Ana Beatriz, o valor que irão receber da Bolsa Júnior do CNPQ será investido em seu futuro, na compra de livros e equipamentos. Andrea Cely, mãe de Karina e Aldenora Silva, mãe de Ana, não escondem a felicidade ao verem suas filhas campeãs e vindas do ensino público, com a ajuda e dedicação de seus professores.