Alta hospitalar de Edmilson Rodrigues está mantida para terça-feira, 2

O prefeito Edmilson Rodrigues segue com progressão da sua recuperação clínica, mantendo a função pulmonar em melhora progressiva. É o que consta do boletim médico do prefeito, com informações divulgadas pelo médico Ítalo Costa, no final da tarde deste sábado (30). Ainda segundo a Prefeitura de Belém, Edmilson Rodrigues já está sem necessidade de oxigênio há vários dias, mas ainda realiza ventilação não invasiva. As funções cardíaca e renal do prefeito estão normalizadas. O boletim deste sábado também informa que os índices de hemoglobina do prefeito estabilizados sem a necessidade de novas transfusões de sangue e que não há qualquer evidência de processo infeccioso.

Edmilson Rodrigues segue com a reabilitação como programada pela equipe médica do Hospital Porto Dias, onde está internado e, neste (domingo, 31), ele completa sete dias de uso de antibiótico. Portanto, a equipe médica responsável pelo tratamento do prefeito mantém a previsão de alta para a próxima terça-feira, dia 2 de novembro.

Edmilson Rodrigues voltou a ser internado no dia 23 deste mês. Desta vez na unidade de urgência do Hospital Porto Dias, onde foi submetido no mesmo dia a um procedimento cirúrgico para drenagem de hemorragia no pulmão. Na segunda-feira (25), ele voltou a ser submetido a outro procedimento. O prefeito testou positivo para covid-19 dia 1º de outubro e começou o tratamento em domicílio. Mas, no dia 6, foi internado na ala do Sistema Único de Saúde (SUS) do Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém, quando passou pelos cuidados da equipe multiprofissional e recebeu alta dia 19.