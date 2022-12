Almoço de ano novo é celebrado com show de Mariza Black no Restaurante Popular

O último almoço do ano no Restaurante Popular Desembargador Paulo Frota, da Prefeitura de Belém, foi celebrado com um animado show da cantora Mariza Black, na sexta-feira (30). Os usuários do serviço curtiram um show de samba e um cardápio especial para a data: estrogonofe de carne.

Além da ação de acolhimento com o show da sambista, os frequentadores também receberam de presente mudas de plantas da Granja Modelo, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). A programação foi realizada pelo Banco do Povo de Belém, que administra o restaurante.

"Foi uma surpresa pra nós, alguém pra se preocupar conosco nos felicitando com uma boa alimentação. O cardápio está ótimo e a música está gostosa, música realmente brasileira", comemorou o frequentador do restaurante, Miguel Vasconcelos, de 66 anos, que saiu de Marituba para almoçar no local.

"O show foi feito com muito amor. Foi lindo demais", comemorou Mariza Black, que ficou encantada com a participação do público, cantando e dançando. A cantora foi acompanhada dos músicos Paulo Robson, no cavaquinho, Augusto Alcântara, na bateria, e Júnior Trindade, no violão. O repertório foi de músicas conhecidas, entre clássicos do samba e sucessos do brega paraense e de MPB em ritmo de samba.

O cardápio especial da programação foi estrogonofe de carne, arroz branco, batata assada com ervas, farofa de soja, feijão e gelatina de sobremesa.

Segurança Alimentar

O Restaurante Popular é uma política de segurança alimentar, que serve diariamente 1.200 refeições nutricionalmente balanceadas, contendo de 600 a 800 calorias, para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Cada refeição é vendida por R$ 2 aos consumidores.

A estrutura é mantida por meio do Banco do Povo de Belém, com o trabalho da empresa terceirizada CZN Alimentação. O estabelecimento serviu 521 mil refeições ao longo dos últimos dois anos.

O Restaurante Popular fica localizado na Tv Aristides Lobo, 290, no bairro da Campina. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, no horário do almoço, com atendimento das 11h às 11h20 para públicos prioritários (idosos, gestantes, lactantes e pessoas com deficiência) e os demais até às 14h