Alívio marca vacinação anticovid-19 de nascidos em 2007 e 2008 em Belém

Nesta quarta-feira (3), é a vez da vacinação de segunda dose da Pfizer de adolescentes de 13 e 14 anos na capital paraense. A movimentação nos postos começou logo cedo. A meta é vacinar até o final de novembro 75% da população belenense. Até está terça-feira (2), 2 milhões de doses já tinham sido aplicadas.

De acordo com o balanço divulgado pela Prefeitura de Belém, 1.115.954 pessoas estão vacinadas com a 1ª Dose e 920.524 pessoas estão com a 2ª dose ou dose única e, portanto, com o esquema vacinal completo. Sobre a dose de reforço, 1.275 pessoas já foram vacinadas.

No posto do Centro Social dos Suboficiais e Sargentos do Primeiro Comando Aéreo Regional (Cassazum), o movimento mais intenso foi logo na abertura. Em 1h30 de vacinação, 300 pessoas foram vacinadas, entre elas, Gabriel Nunes, de 12 anos, que acompanhado da avó Socorro franco, celebrou a imunização que o permitirá voltar as atividades que gosta, em segurança.

"Eu me sinto bem. Eu gosto muito de futebol, agora eu posso ir ao jogo e fazer coisas que que não podia. É uma ótima sensação. A gente sempre conversa, tenho muitos amigos que postam sobre ei calendário. A gente gosta de ir para festa, aniversário de amigos, campeonato. Então, vamos fazer tudo isso em segurança. Foi muito ruim ficar em casa ano passado, ter aulas presenciais, não jogar e só falar com os amigos por telefone", disse o jovem.

Dona Socorro disse que é grata aos cientistas e ao SUS pela possibilidade de se manterem seguros, imunizados e vivos desde a descoberta da vacina. "É muito gratificante, a gente conseguiu graças a ciência e ao SUS. Minha neta se vacinou ontem, hoje é o meu neto. Só dá gente ter a segurança que eles vão estar seguros. É a preservação da vida... Somos seis pessoas vacinadas em casa. Tenho 14 filhos, todos estão vacinados", completou Socorro.

Amanda vitória, 14 anos, respirou aliviada hoje, após a segunda dose. Ela conta que teve covid e que outras seis pessoas de sua casa também tiveram e que ela se sente segura hoje. "Eu tô me sentindo bem aliviada, com a questão da segurança. É tranquilizante. Saber que estamos avançando. Só espero que a gente consiga sair da Pandemia. Até minha irmã de 8 anos teve covid, só que assintomática", revelou a jovem.

A vacinação segue até às 17h. Confirma os locais:

1. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto;

2. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco;

3. Castanheira Shopping Center. Rod. BR 316, km 01, 3° piso. Espaço Cultural;

4. Escola Brigadeiro Fontenele. End: Rua São Domingos, n: 511. Terra firme;

5. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá;

6. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia;

7. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré;

8. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

9. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso;

10. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão;

11. Icoaraci. Assembleia de Deus, Templo Monte Tabor, Av. Augusto Montenegro, 838 – Agulha;

12. Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Tv. dos Andradas, 1110 - Ponta Grossa;

13. Icoaraci. Escola Municipal Prof. Alfredo Chaves. Rua 02 de Dezembro.

14. Icoaraci. SEST SENAT. Av. Augusto Montenegro, 765 - Águas Negras

15. IFPA Campus Belém - Av. Almirante Barroso, 1155- Marco;

16. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá;

17. IT Center. Av. Senador Lemos, 3153, bairro da Sacramenta;

18. Mosqueiro. Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Martins. Rua Lalor Mota, 551, Carananduba;

19. Mosqueiro. Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Donatila Santana Lopes, Rua Francelina Santos (rua da bateria), Farol;

20. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

21. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358;

22. UEPA CCSE: Universidade do Estado do Pará - Centro de Ciências Sociais e Educação. R. do Úna, n° 156

23. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287;

24. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto;

25. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA - Campus Guamá).