Alertas da Defesa Civil ajudam na prevenção de acidentes

O tempo chuvoso em Belém traz mais instabilidade e imprevisibilidade para quem mora em áreas frequentemente atingidas por alagamentos.

Com o inverno amazônico a todo vapor, o a Defesa Civil da cidade busca minimizar os impactos das chuvas no cotidiano dos cidadãos.

O trabalho do órgão é guiado pelos alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que informam diariamente a Defesa Civil sobre a tábua de marés, a premar, a umidade e o tempo na cidade - fatores que ajudam o órgão a se planejar.

"Em caso de chuva, a população precisa saber antes, para se preparar caso precise subir um móvel, por exemplo. Em algumas situações, este trabalho de alertar a população pode evitar evitar problemas sérios em casa, como um curto circuito ou lesão", avalia Chstiane Ferreira, coordenadora da Defesa Civil.

A Defesa Civil de Belém é vinculada à Defesa Civil do Pará Estado, que atualmente possui um trabalho de alertas focado nas mensagens por SMS, em parceria com operadoras telefônicas.

"Além disso, nosso trabalho é mútuo com outras secretarias, incluindo a Secretaria Municipal de Saneamento, que está fazendo a dragagem de canais. Não necessariamente a limpeza dos canais significa que não haverá alagamento. Além disso, a Defesa Civil pode sugerir obras, ao avistar algum tipo de risco, especialmente relacionados à erosão", afirma Ferreira.



No momento, Belém se encontra em alerta amarelo, o que significa que as condições meteorológicas têm potencial de se tornarem perigosas. O aviso foi dado na tarde de terça-feira (23) via Twitter, com ajuda do João Toró, novo mascote do órgão.

"Iniciaremos um trabalho com uma cartilha com o personagem João Toró para conscientizar a população, principalmente as crianças, pois a criança acaba educando os pais mais efetivamente que os órgãos públicos", diz a coordenadora, ao lembrar da importância de a população não obstruir canais com entulhos.

Apesar do alerta amarelo, Christiane entende que o cenário não deve seguir o mesmo pelas próximas semanas.

"Creio que março será um mês de bastante atenção, por conta das chuvas. Aqui, por ser uma cidade plana, temos muitos alagamentos. Mas os órgão públicos não agem sozinhos, precisamos da ajuda da população", afirma.

Ferreira estima que, em março, a Defesa Civil de Belém terá um site próprio para que os alertas possam abranger cidadãos que não usam o Twitter.

Entenda os alertas da Defesa Civil:

Alerta amarelo:

As condições meteorológicas têm potencial de se tornarem perigosas.

Alerta laranja:

Situação meteorológica perigosa. Mantenha-se vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas.

Alerta vermelho:

Situação meteorológica de grande perigo. Estão previstos fenômentos meteorlógicos de intensidade excepcional. Grande possibilidade de ocorrências com riscos danos materiais, integridade física ou até mesmo à vida humana.