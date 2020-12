Alagamentos constantes dificultam rotina de moradores em Icoaraci

Moradores da rua Padre Júlio Maria, no bairro do Ponta Grossa, em Icoaraci, distrito de Belém, sofrem há muitos anos com problemas de alagamentos constantes que dificultam a rotina de quem precisa trafegar pela localidade em dias chuvosos. Na tarde desta segunda-feira, 14, após uma breve chuva que durou apenas alguns minutos, um trecho extenso da via ficou completamente submerso - uma cena corriqueira segundo a população do entorno. Por conta da inundação que tomou mais de um quarteirão, motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres encontram dificuldade para transitar no local. Muitos inclusive desistiram e retornaram para outras vias adjacentes para chegar aos destinos.

Motoristas de carros pequenos e motociclistas, com receio de danificar os veículos, preferiram não se arriscar nas águas que cobriram a via. Alguns até começavam a adentrar na enorme poça d'água que se espalhava pela rua, mas voltavam assim que percebiam a profundidade do alagamento. Somente carros maiores, como caminhonetes, e ciclistas mais corajosos resolveram se aventurar. Quem estava a pé também precisou circundar a rua por cima de calçadas estreitas e pequenas fachadas de residências.

"Toda vida foi assim, nunca melhorou isso aqui. Não tem como atravessar, estraga o veículo. Quem mora no trecho não tem quase nem como sair, tem que sair pulando de casa em casa, de calçada em calçada até chegar. Nunca vieram ajeitar. Desde que eu me lembro essa rua foi assim, sempre encheu. Eu ia passar, não deu, tive que voltar pela outra rua. E nem choveu muito, foi uma chuvinha pouca", reclamou o morador Fernando Mourão, de 33 anos, que trabalha como vigilante.

O estudante Igor Maciel, de 16 anos, que também mora no local, também queixou-se dos alagamentos rotineiros na localidade. "Acaba dificultando a vida das pessoas que moram por aqui e que precisam fazer suas atividades do dia a dia. Uma vez eu tive que ir para o colégio logo cedo, 7h, e foi muito difícil. Eu cheguei ensopado no colégio, com a calça totalmente molhada, tive que passar pela lama e dar uma volta enorme. É uma situação horrível e só piora nesse tempo de chuva agora".

Até o final da tarde a via continuava obstruída.

Questionada sobre as queixas apresentadas pela população, a Prefeitura de Belém, por meio da equipe da Secretaria Municipal de Saneamento(Sesan) informou que estará nesta terça-feira, 15, no local para realizar um levantamento técnico e em seguida iniciar uma ação de drenagem. Ao final do levantamento, os técnicos do Departamento de Drenagem Urbana da Sesan farão uma estimativa do tempo necessário da ação.