Alagamento na BR-316, em Ananindeua, causa grande engarrafamento na manhã desta quarta

O rio Uriboca, em Marituba, transbordou e causou um longo engarrafamento na BR-316, na manhã desta quarta-feira (10). O rio transbordou por causa da chuva que começou ainda na noite de terça-feira (9). Também houve o transbordamento do canal das Toras, em Ananindeua. Agentes do Detran estão atuando na rodovia desde a madrugada.

De acordo com o aplicativo Waze, o trânsito na BR-316 está com um longo congestionamento no sentido de saída da capital paraense. Às 9h50, a plataforma indica trânsito bastante lento a partir do Entrocamento, em frente ao Shopping Castanheira, até o Km 17 da rodovia federal.

A velocidade média no trecho engarrafado varia entre 4 a 6 km/h, de acordo com a plataforma. Ainda conforme o Waze, há um acidente em frente ao Colégio Nossa Senhora da Anunciação, no Km 08 da rodovia. Um pouco mais à frente, também é indicado um perímetro inundado entre os Km 08 e 09 da estrada.

Em nota, o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) informa que realiza toda semana a limpeza e dragagem do canal das Toras. O NGTM informa ainda iniciou a obra de drenagem da BR-316 com a Independência e do canal das Toras para solucionar os alagamentos, que já existiam na via antes do início da obra de reestruturação da BR-316.

Também em nota, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) informa que para dar fluidez ao trânsito na rodovia, uma das faixas de entrada na capital está com fluxo em direção a saída. Equipes de fiscalização orientam os condutores.

Já a Prefeitura de Marituba também se pronunciou sobre o assunto, dizendo que, devido ao elevado volume de chuvas, algumas ruas da cidade apresentaram pontos de alagamento:

"Enfatizamos que os serviços de limpeza de bueiros e coleta de lixo são realizados de forma contínua no município. A Prefeitura já apresentou ao Ministério das Cidades, através do PAC 2 um projeto para o Canal Uriboca, com o objetivo de melhorar as condições de escoamento e estabilidade da área, possibilitar o rebaixamento do nível da água durante as cheias, viabilizar o escoamento da microdrenagem, recuperar o terreno marginal e promover outras benfeitorias. O projeto está em fase de análise pelos técnicos do Ministério".