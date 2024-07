Ajude Brenda Brito: mãe de pesquisadora paraense cria ‘Vakinha’ para tratamento de câncer da filha

A advogada paraense Brenda Brito, que dedicou metade de sua vida ao movimento ambiental em defesa da floresta e há duas décadas atua no Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), foi diagnosticada com um câncer raro e agressivo. Brenda foi transferida para São Paulo para receber tratamento.

Pensando em ajudar a filha a custear o tratamento, Aracy, mãe de Brenda, criou uma campanha de arrecadação de fundos, realizado de forma particular nos primeiros 11 dias em São Paulo.

"Nós criamos um fundo para custear seu tratamento e se recuperar o mais breve possível, uma vez que seu plano de saúde não cobre sua internação em São Paulo," explica o pedido no site da campanha.

A meta inicial é arrecadar R$ 300 mil. Até o fechamento desta matéria, na noite de sexta-feira (12/7) às 22h44, a campanha já havia conseguido 51 apoiadores e arrecadado mais de R$ 24 mil.

Como ajudar?

Para contribuir com a campanha, basta acessar o link da Vakinha, clicar no botão "Contribuir" e informar o valor da doação, além dos dados pessoais. As opções de pagamento incluem "Cartão de crédito" e "Pix"