Ainda é possível se preparar para o vestibular? Veja dicas essenciais para o segundo semestre

A poucos meses do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e de outros vestibulares, os estudantes ainda podem correr atrás do prejuízo acumulado no primeiro semestre ou reforçar os conhecimentos já adquiridos para alcançar a sonhada aprovação na universidade. Para isso, professores apresentam orientações importantes para a reta final de preparação, como focar nos assuntos mais recorrentes, priorizar temas de fácil compreensão e cuidar da saúde física e mental em momentos de pressão.

“Muitos alunos perguntam: dá tempo ainda em agosto? A resposta é ‘sim’, mas não com a mesma amplitude de quem começou desde o início”, afirma o professor Máriton Morais, que destaca a necessidade de seguir estratégias eficazes para aproveitar o tempo restante e evitar métodos ineficientes, além de manter equilíbrio com a vida fora dos estudos.

Selecionar os assuntos mais recorrentes nas provas

O conteúdo programático das provas é extenso e abrange toda a matéria do ensino médio. No entanto, muitos temas acabam sendo pouco cobrados, enquanto outros aparecem com frequência.

Por isso, é fundamental analisar provas anteriores para identificar os assuntos mais recorrentes. No caso do Enem, por exemplo, a área de Matemática costuma abordar com frequência: matemática básica, funções, estatística e geometria plana e espacial — temas que devem receber atenção especial.

Priorizar os assuntos de fácil compreensão

Entre os conteúdos mais cobrados, é recomendável focar naqueles de fácil compreensão e aplicação. Isso ajuda a ganhar tempo na prova e evita o desgaste com temas excessivamente complexos que, muitas vezes, nem são abordados.

Vale lembrar que, no Enem, errar questões consideradas “fáceis” impacta negativamente a nota final, devido ao sistema de correção baseado na Teoria de Resposta ao Item (TRI), que avalia a coerência das respostas de acordo com o nível de dificuldade.

Reservar tempo para estudar fora da sala de aula

O aprendizado em sala de aula é importante, mas o estudo individual é essencial para fixar o conteúdo. Segundo o professor Máriton Morais, um erro comum de alguns pais é matricular os filhos em atividades durante o dia inteiro, sem reservar tempo para o estudo autônomo.

“O aluno precisa de tempo para revisar os conteúdos e fazer exercícios, pois é assim que ele percebe se realmente aprendeu ou se ainda tem dúvidas”, afirma.

estudos-reta-final Foto: Ivan Duarte/O Liberal Foto: Ivan Duarte/O Liberal Foto: Ivan Duarte/O Liberal Foto: Ivan Duarte/O Liberal Foto: Ivan Duarte/O Liberal Foto: Ivan Duarte/O Liberal Foto: Ivan Duarte/O Liberal Foto: Ivan Duarte/O Liberal

Resolver provas antigas

Uma das estratégias mais eficazes, segundo professores e estudantes aprovados, é resolver provas anteriores. Isso ajuda a entender o estilo das questões e os assuntos mais cobrados.

O estudante Gabriel Santiago, que sonha em cursar Medicina, adota esse método: “Fazer uma análise do que tenho mais dificuldade de acertar nos simulados e focar no que mais preciso estudar”, recomenda.

Fazer revisões periódicas

Muitos estudantes esquecem conteúdos estudados no início do ano devido à grande quantidade de temas. Para evitar isso, é essencial realizar revisões periódicas.

Raquel Coelho, candidata ao curso de Medicina da Universidade Estadual do Pará (Uepa), conta que as revisões foram fundamentais para seu aprendizado. “Antes, eu estudava e esquecia os assuntos no meio do ano. Agora, reviso tudo a cada dois meses. Isso me ajuda muito”, relata.

Cuidar da saúde física

Além dos estudos, o cuidado com a saúde física é indispensável. Alimentação equilibrada e boas noites de sono são essenciais para o bom desempenho. “Um corpo cansado e doente não aprende”, alerta o professor Máriton.

Evitar o uso excessivo de redes sociais e manter uma rotina de descanso adequada também são pontos importantes para o rendimento.

Cuidar da saúde mental

A pressão do vestibular pode gerar ansiedade, e o planejamento dos estudos é uma ferramenta importante para amenizá-la. Organizar o que estudar e quando estudar ajuda o aluno a visualizar sua evolução e suas necessidades.

Gabriel Santiago afirma que a prática de exercícios físicos e a terapia o ajudam a controlar a ansiedade. “A academia reduz meu estresse e recomendo muito fazer terapia, para desabafar e organizar os pensamentos.”

Já Raquel Coelho encontra conforto na religião e no convívio com os amigos. “Quando estou ansiosa, converso com Deus para me acalmar. Também me distraio ouvindo música e conversando com meus amigos que estão na mesma situação”, relata.

Dicas para se preparar para as provas de vestibulares

Confira o resumo das dicas abordadas no texto:

Focar nos assuntos que mais são abordados nas provas

Resolver provas antigas

Realizar revisões periódicas

Estudar os assuntos de fácil compreensão

Ter tempo para estudar fora da sala de aula

Cuidar da alimentação e do sono

Cuidar da saúde mental