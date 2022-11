Agressores de influenciadora de Belém gravam vídeo com pedido de desculpas

Os autores das agressões contra a influenciadora digital Bianca Gabrielly, que mora em Belém, divulgaram um vídeo neste sábado (19) com um pedido de desculpas pelos danos causados. Ela teve a casa invadida no início da semana e pertences pessoais quebrados por conta da cobrança de uma peruca. O momento foi gravado e compartilhado em redes sociais.

VEJA MAIS

No vídeo, um homem não identificado, que teria participado das agressões, reforçou que a ação foi por conta de um momento de raiva. “Venho pedir desculpas à dona Silene e ao seu Valter pelo que fizemos no momento de raiva na casa deles. Tá aqui as coisas que nós quebramos, compramos tudo em comum acordo e não vai mais se repetir isso daí”, disse.

Kayla Cauany, conhecida como ‘Picadinho’, que aparece no vídeo anterior ameaçando a influencer, também participou do pedido de desculpas. “Venho aqui na casa da dona Silene pedir desculpa a ela e ao esposo dela, em respeito a ela, por ter quebrado as coisas dela. No meu momento de raiva, tomei uma atitude isolada e venho pedir desculpas ao Comando Vermelho”, disse.

Relembre o caso

A casa de Bianca Gabrielly foi invadida e alguns objetos pessoais foram quebrados. Os agressores, nos vídeos que foram divulgados, aparecem com pedaços de madeira enquanto quebram a ameaçam a influenciadora.

O motivo para a ação seria uma dívida por conta de uma peruca. Durante a invasão, Bianca chega a implorar para que nenhum item seja quebrado.

Nas redes sociais, a influenciadora tranquilizou os seguidores e disse que “tudo está sendo resolvido”. "Gente, estou bem, obrigado pelas mensagens de apoio. Estou sem celular, pois a mesma ["Picadinho"] pegou. Amanhã de manhã vou descer os vídeos explicando com detalhes”, escreveu a jovem nos Stories do Instagram.