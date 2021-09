Agentes urbanos vão identificar infratores ambientais no Jurunas, Condor e Cremação

Agentes urbanos de educação ambiental e sanitária vão identificar infratores ambientais nos bairros do Jurunas, Condor e Cremação, em Belém. Isso será possível porque a Prefeitura de Belém, por meio do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), promove nos dias 13, 14 e 23 deste mês, o curso de Agentes Urbanos de Educação Ambiental e Sanitária. Destinada a moradores desses três bairros, a formação dos participantes traz informações sobre noções básicas de saneamento, meio ambiente e desenvolvimento sustentável e legislação ambiental nas esferas municipal, estadual e federal.

As aulas serão ministradas por especialistas da Universidade Federal do Pará (UFPA): as professoras Ludetana Araújo e Marcilene Avelar, e a coordenadora de Educação Ambiental e Desenvolvimento Comunitário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Cláudia Kahwage, além o biólogo e doutorando em Zoologia Abílio Ohana.

Na área de saneamento, será explanado sobre o que é tratamento e abastecimento de água, sistema de coleta e tratamento de esgoto. Além disso, os participantes aprenderão sobre rede de drenagem urbana, resíduos sólidos e coleta seletiva. No final do curso os alunos terão direito a certificado, com o compromisso de se tornarem multiplicadores e defensores das boas práticas ambientais.

Subcoordenador Ambiental do Promaben, Alex Ruffeil disse, nesta segunda-feira (13), que o curso de Agentes Urbanos de Educação Ambiental e Sanitária objetiva capacitar 20 colaboradores. São 20 delegados do programa de governo Tá Selado (fórum permanente de participação cidadã da Prefeitura de Belém), bem como líderes locais. A ideia é que essas pessoas sejam uma extensão da prefeitura na multiplicação sobre educação ambiental e sobre ações de fiscalização.

“Essas 20 pessoas vão ser multiplicadores da educação ambiental, que é a nossa premissa: educar a população. Em segunda instância, e caso essa educação não surta efeito, essas 20 pessoas vão ser a extensão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no qual eles vão ter canal direto com a Secretaria, de modo a identificar os principais infratores ambientais e os principais pontos de degradação ambiental nos bairros do Jurunas, Condor e Cremação”, afirmou Ruffeil.

A atuação deles será durante e após o curso, que terá 24 horas de duração. O curso terá uma parte teórica e outra prática. “Na parte prática, vamos levá-los para a obra do canal de descarga lá na Caripunas, para eles entenderem como funciona o mecanismo de saneamento do Promaben. Após esse momento, vamos fazer com que eles nos levem à comunidade, nos bairros Jurunas, Condor e Cremação, de modo que eles, através da percepção deles, nos demonstrem quais são os principais pontos de degradação ambiental e onde os principais infratores, ou pessoas que não tenham uma educação ambiental qualificada, costumam depositar lixo irregular e costumam fazer ponto de lançamento de resíduos indevidamente”, acrescentou Alex Ruffeil.