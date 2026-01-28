Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias realizam protesto em Belém

Eles reivindicam novamente o pagamento do Incentivo Financeiro Adicional (IFA)

O Liberal
fonte

Agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias realizam protesto em Belém. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias realizaram, na manhã desta quarta-feira (28), um ato público em frente à Prefeitura de Belém para cobrar o pagamento do incentivo financeiro anual repassado pelo Governo Federal à categoria. A mobilização foi organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde Pública do Estado do Pará (Sintesp Pará).

A dirigente sindical Mirna Santos, representante do Sintesp Pará, explicou que o sindicato reúne agentes comunitários de saúde e agentes de controle de endemias. Segundo ela, o objetivo do ato foi denunciar o não pagamento da chamada 13ª parcela - um incentivo financeiro adicional repassado anualmente pelo Governo Federal aos municípios para valorização desses profissionais.

De acordo com Mirna, o recurso não se trata de salário nem de décimo terceiro, mas de um incentivo financeiro específico, pago uma vez por ano. “É um incentivo pelo trabalho realizado durante todo o ano. Ele não pode ser usado como décimo terceiro”, destacou. A dirigente explicou que, anteriormente, a Prefeitura alegava a inexistência de um projeto de lei municipal que autorizasse o pagamento. Atualmente, no entanto, o município já possui legislação que garante o repasse do incentivo aos trabalhadores.

No ano passado, o valor foi pago normalmente. Antes disso, segundo o sindicato, o benefício também havia sido pago em gestões anteriores. Neste ano, porém, a Prefeitura de Belém informou que utilizou o recurso para complementar o pagamento do décimo terceiro salário, o que, segundo Mirna Santos, não é permitido. “Esse incentivo não pode ser usado para décimo terceiro. Ele é específico e adicional”, afirmou.

No município de Belém, há aproximadamente 2.560 agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Para o Sintesp, esses profissionais desempenham papel fundamental no atendimento à população. “Eles fazem a ligação da gestão com as comunidades, levam prevenção, detectam doenças e levam esses dados à Secretaria de Saúde”, explicou Mirna. No caso dos agentes de combate a endemias, ela ressaltou a atuação no enfrentamento a doenças como malária, zika, chikungunya e doença de Chagas, muitas vezes identificadas antes mesmo de chegarem ao conhecimento da gestão municipal.

Já os agentes comunitários de saúde atuam no acompanhamento das famílias, identificando pessoas doentes em domicílio e realizando ações de prevenção, o que contribui para reduzir a sobrecarga das unidades básicas, hospitais e serviços de média e alta complexidade.

Questionada sobre a possibilidade de greve, Mirna afirmou que a categoria não deseja paralisar as atividades neste momento. “Não queremos falar em greve. A gente quer ver se consegue resolver até terça-feira”, disse, referindo-se ao prazo estabelecido após reunião com a Prefeitura.

Segundo a dirigente, houve uma reunião com um representante do setor jurídico do município, que assumiu o compromisso de realizar um novo encontro na próxima terça-feira, às 9h, na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). A reunião deve contar com a participação da nova secretária de Saúde e representantes da Prefeitura.

Mirna avaliou o resultado da mobilização como positivo e afirmou que a categoria seguirá mobilizada até a reunião. Caso não haja avanço, novas medidas poderão ser discutidas, incluindo a intensificação das mobilizações.

A reportagem tenta contato com a Prefeitura de Belém para apurar como deve ser feito o diálogo com as categorias.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

SAÚDE

Paraenses aproveitam atividade física ao ar livre em busca de leveza mental

Frequentadores do Portal da Amazônia explicam como a caminhada fora das academias traz benefícios para a saúde; Psicólogo clínico explica como o movimento do corpo libera substâncias que regulam o humor

18.01.26 13h26

MAIS LIDAS EM BELÉM

NOSTALGIA

Belém não tem orelhões em funcionamento, mas aparelhos inabilitados lembram o passado da cidade

Em todo o Pará, ainda existem mais de 900 orelhões em operação, instalados principalmente em áreas com menor cobertura de telefonia móvel

25.01.26 8h00

MUDANÇAS

Detran Pará elimina obrigatoriedade da prova da baliza para CNH; saiba mais

A prova de baliza é conhecida por ser tradicionalmente o ponto de reprovação no exame prático e temida por muitos recém-habilitados

27.01.26 17h37

NAS RUAS

RMB concentra quase 70% da população em situação de rua do Pará; Belém lidera ranking

Na capital, são 1.474 pessoas em situação de rua, o equivalente a 46,38% do total registrado na RMB

25.01.26 8h00

POSICIONAMENTO

Em meio à falta de pagamento do IFA a agentes de saúde de Belém, prefeitura divulga retratação

A retificação atendeu à solicitação do procurador Sandoval Alves da Silva, do Ministério Público do Trabalho

27.01.26 16h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda