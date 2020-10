Agências da Caixa registram movimento tranquilo para saque do FGTS

Foi tranquilo o movimento nas agências da Caixa Econômica que abriram neste sábado (17) em Belém para o pagamento do saque emergencial de até R$ 1.045 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a trabalhadores nascidos em julho e agosto. Por volta das 10h, no bairro do Guamá, na agência da avenida José Bonifácio com a Paes de Souza, não havia filas longas e os usuários aguardavam com segurança o atendimento ofertado pelo banco. O serviço começou às 8h e seguiu até o meio-dia.

Além de Belém, outras 26 cidades do Pará também tiveram agências da Caixa abertas neste sábado. Ao todo, 40 unidades em todo o Estado estiveram em funcionamento. Na capital, por exemplo, oito locais estiveram abertos para receber os usuários. Em Ananindeua, os trabalhadores puderam ir presencialmente nas duas agências do bairro do Coqueiro, além da do Centro. Houve atendimento ainda em Xinguara, Salinópolis, Castanhal, Itaituba, Marabá e Breves, no Marajó, entre outras cidades paraenses.

Em Ananindeua, o movimento foi tranquilo desde as primeiras horas da manhã. A dona de casa Margarete Rosa, 39, chegou cedo para tentar fazer o saque na agência do bairro do Coqueiro, mas teve uma surpresa desagradável. “Fui a primeira. Já fui no caixa, mas não tem nada de dinheiro na conta”, contou. O mesmo aconteceu com a vendedora Luciane Porto, 27, que estava na agência do bairro do Guamá. Já a auxiliar de serviços gerais, Maria do Socorro, 50, conseguiu retirar o dinheiro extra. “Vai me ajudar bastante com as contas que estão atrasadas e com as despesas do dia a dia, que estão altas nessa pandemia”, disse.

Neste sábado, 772 agências do banco estiveram abertas em todos o Brasil, além das unidades lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. No país, 10,2 milhões de pessoas têm direito ao benefício e puderam retirar em espécie os valores referentes ao Saque Emergencial do FGTS. Segundo a Caixa, ao todo foram creditados R$ 6,4 bilhões. Além do saque, foi possível transferir de forma gratuita os valores, por meio do aplicativo Caixa Tem, para outra conta, seja da Caixa ou de outras instituições financeiras.

Em agosto, a Caixa creditou R$ 5,8 bilhões nas contas poupança digitais dos trabalhadores. O dinheiro havia sido depositado em 10 de agosto (no caso dos nascidos em julho) e em 24 de agosto (no caso dos nascidos em agosto).

Desde então, os recursos podiam ser movimentados apenas por meio do Caixa Tem, que permite compras por cartão de débito virtual, compras por QR Code (versão avançada do código de barras) em estabelecimentos parceiros e o pagamento de boletos e de contas residenciais.