Agência do Banpará sofre tentativa de assalto em Cumaru, sudeste do Pará

De acordo com a Polícia Militar, agentes da corporação frustraram a tentativa de assalto à agência do Banco do Estado do Pará (Banpará), em Cumaru do Norte, no sudeste paraense, na manhã desta terça-feira (12/11). O crime não aconteceu por causa da agilidade dos policiais militares acionados previamente.

O assalto ocorreu na modalidade popularmente chamada de “golpe do sapatinho”, quando os assaltantes sequestram o gerente da agência ou familiares dele para ter acesso aos cofres do banco. No entanto, quando os criminosos chegaram à agência em Cumaru, levando o gerente sob ameaça, a PM já estava posicionada e a Polícia Militar impediu o roubo.

As informações preliminares apontam que os assaltantes invadiram a casa do gerente do Banpará em Cumaru, na noite da segunda-feira (11/12). Pela manhã, eles levaram a família do servidor público para o município vizinho de Redenção e se dirigiram com o gerente para a agência do Banco em Cumaru, e por força da ação da PM, o assalto se frustrou, no entanto, os ladrões escaparam.

Conforme a PM, o gerente foi liberado ileso e a agência não sofreu prejuízo financeiro. A polícia também informou que equipes da Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro (DRRBA) e do Núcleo de Inteligência (NIP) da Superintendência Regional de Redenção estão atuando para identificar os envolvidos.