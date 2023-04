Assalto frustrado gera ‘chuva’ de dinheiro em centro comercial; vídeo

Choveu dinheiro na Argentina! Uma quantia de 7 milhões de pesos argentinos "voou" pelos ares durante a fuga de um assaltante em Buenos Aires, capital do país. A “chuva de dinheiro” chamou a atenção das pessoas que estavam nas proximidades da área de comércio, no bairro Belgrano. Pedestres e motociclistas correram para pegar uma parte da quantia na via. O caso aconteceu na última quinta-feira (30), na Avenida Libertador.

De acordo com a imprensa internacional, o dinheiro que pareceu "cair do céu" foi, na verdade, uma trapalhada do assaltante que, ao tentar puxar a mochila de um homem, causou a cena inusitada. A vítima resistiuà abordagem e a bolsa abriu. Juan Cruz, de 26 anos, iria depositar o valor no banco.

Um vídeo com a cena viralizou na internet. Ainda segundo Juan, o ladrão fugiu ver a aproximação das pessoas. Parte das testemunhas ajudou o homem a recolher as cédulas, mas, quando chegou ao banco, a vítima percebeu que só tinha 70 mil pesos, cerca de R$ 1,5 mil.