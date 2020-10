Aeroporto Internacional de Belém ganha novos elevadores

Com investimentos de R$ 1,2 milhão, a Infraero concluiu as obras para instalação de oito novos elevadores no Aeroporto Internacional de Belém - Júlio Cezar Ribeiro, no bairro de Val-de-Cans. Segundo a Infraero, oferecer os melhores níveis de conforto e segurança para os passageiros que chegam e partem da capital paraense.

Fábio Rodrigues, superintendente do terminal, destaca que os novos equipamentos contam com o que há de mais moderno em conforto, tecnologia e segurança. “O que demonstra o compromisso da Infraero em levar o melhor padrão de qualidade para o atendimento de seus passageiros e usuários”, frisa.

Prevenção

A Infraero ressalta que, desde o início da pandemia do novo coronavírus, que ocasiona a doença covid-19, o Aeroporto de Belém segue operando sem interrupção na prestação de serviço aeroportuário, conforme as normas do setor.

“O terminal conta com uma série de medidas, para garantir a segurança dos passageiros e empregados no combate ao vírus. Todas elas em consonância com as determinações do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de órgãos estaduais e municipais de Saúde”.

Ainda segundo a Infraero, o aeroporto adotou todos os protocolos de higienização e segurança de passageiros e funcionários. Além disso, a Infraero intensificou a limpeza do aeroporto e ampliou a oferta de itens de higiene.

Recomendações

A empresa reforça ainda a orientação para que as pessoas mantenham distância recomendada pelo Ministério da Saúde entre uma e outra.

A Infraero também recomenda que o passageiro, antes de se deslocar até o aeroporto, verifique diretamente com a companhia aérea se a programação do voo está mantida ou foi alterada.

Mais orientações estão disponíveis no site da Infraero.