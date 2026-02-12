Advogado criminalista recebe Medalha Padre Bruno Sechi em Belém

O advogado criminalista Luiz Araújo recebeu na manhã desta quinta-feira (12) a Medalha Padre Bruno Sechi, durante solenidade realizada no Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em Belém. A honraria foi concedida em comemoração aos 30 anos do Conselho Estadual de Segurança Pública (CONSEP).

A medalha foi entregue pelo Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Pará e pelo Secretário de Estado de Segurança Pública, na presença da cúpula da segurança pública estadual e de demais autoridades convidadas. A cerimônia marcou o reconhecimento institucional às contribuições prestadas ao setor ao longo dos últimos anos.

Luiz Araújo, do Grupo Liberal, é conselheiro do Consep como representante da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB/PA) e tem se destacado pela atuação técnica e institucional voltada ao fortalecimento das políticas públicas de segurança no Estado. Advogado criminalista e professor de Direito, ele reúne experiência prática e acadêmica na área, contribuindo de forma qualificada para o debate e a formulação de propostas voltadas ao aprimoramento do sistema de segurança pública.

Mestre e doutorando em Segurança Pública pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Araújo alia produção científica e atuação institucional, colaborando com estudos, discussões e encaminhamentos que visam à melhoria das políticas públicas e ao fortalecimento das instituições no Pará.

Ao comentar a homenagem, o advogado destacou o papel institucional da advocacia no campo da segurança pública. “Essa homenagem representa não apenas um reconhecimento pessoal, mas sobretudo a valorização do papel institucional da advocacia na construção e no aprimoramento das políticas de segurança pública. A concessão da Medalha Padre Bruno Sechi reafirma a importância da participação da OAB/PA nos espaços de deliberação e controle social, evidenciando que a advocacia, especialmente a criminal, tem contribuição fundamental na defesa do Estado Democrático de Direito, no fortalecimento das garantias constitucionais e na promoção de uma segurança pública mais justa, equilibrada e comprometida com a cidadania”, afirmou.

A Medalha Padre Bruno Sechi é uma das mais relevantes distinções concedidas pelo Consep, reconhecendo personalidades e instituições que prestam serviços significativos à segurança pública do Estado ao longo das últimas décadas.