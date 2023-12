Advogada Selma Leão é nomeada por Lula como desembargadora no TRT8

O presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, nomeou neste sábado (23), a advogada Selma Leão como desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), localizado em Belém.

VEJA MAIS:

Selma fazia parte de uma lista tríplice enviada pelo TRT8 ao presidente e era a única candidata mulher e negra cogitada para assumir o cargo de desembargadora.

Feliz e honrada pela decisão do presidente, Selma afirma que a nomeação é um verdadeiro marco na história do Pará.

“Para mim, esta nomeação representa o reconhecimento do meu trabalho como advogada, que eu já faço há 37 anos, e o reconhecimento da importância da participação das mulheres negras na Justiça”, explica a advogada.

Selma acredita que sua nomeação também representa uma mudança necessária nos tribunais, que são majoritariamente feito por homens.

“Isso me faz acreditar numa mudança de comportamento e de valorização das classes que antes eram relegadas, que não lhes era atribuídas oportunidades nos espaços de poder, principalmente no judiciário, na política e em outros espaços de decisão”, declara Selma.

O que faz um desembargador?

O desembargador é o juiz de segunda instância no Brasil. Nesta função, ele é responsável por julgar os casos que não tiveram solução no primeiro julgamento, podendo acatar ou modificar as decisões dadas pelo juiz anterior. Se tratando do TRT8, Selma irá julgar recursos relacionados a Justiça do trabalho.

A frente deste importante cargo, Selma garante que irá usar de toda o seu conhecimento para que a Lei e a Justiça sejam aplicadas nos processos do TRT8.

Eu pretendo contribuir com o meu conhecimento e a experiência de 37 anos de advocacia trabalhista, sempre observando os princípios da justiça, do direito do trabalho e aplicando a lei de uma forma isenta, contribuindo para a valorização da Justiça do Trabalho como um todo”, conclui a advogada.