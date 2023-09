STF define lista tríplice com mulheres para vaga de ministro do TSE

A lista tríplice para a vaga de ministro substituto deixada por Maria Cláudia Bucchianeri no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é composta pelas advogadas Daniela Lima, Marilda de Paula Silveira, Vera Lúcia Santana Araújo. Os nomes, escolhidos pela Corte Eleitoral e referendados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (6), seguem agora para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve escolher e nomear a próxima magistrada.

Marilda de Paula Silveira teve 11 votos, enquanto Daniela e Vela Lúcia receberam 10 cada.

Órgão responsável pela jurisdição da Justiça Eleitoral do país, o TSE é composto por sete integrantes, dos quais três são ministros do Supremo Tribunal Federal, dois são ministros do Superior Tribunal de Justiça, e dois são advogados indicados pelo STF e nomeados pelo presidente da República.

Na última lista tríplice para a vaga de ministra substituta no TSE. Daniela e Marinalda também estavam presentes, mas Lula nomeou Edilene Lôbo.