Ministro do TSE envia para Justiça Eleitoral de SP ação para tornar Zambelli inelegível

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral Benedito Gonçalves decidiu na segunda-feira, 10, enviar uma ação de inelegibilidade contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) para a Justiça Eleitoral paulista. Ele também negou conexão com outro processo contra Zambelli, que também inclui Jair Bolsonaro. A defesa da parlamentar tentou concentrar as investigações no TSE devido a outras investigações que correm na corte.



"Não se justifica a concentração, na Corregedoria-Geral Eleitoral, de todas as ações ajuizadas em quaisquer unidades da federação a respeito de fatos assemelhados, em prejuízo à tramitação célere das ações relativas ao pleito presidencial", disse Gonçalves .



O que diz a ação



A deputada Samia Bomfim (PSOL-SP) acusa Zambelli de divulgar fake news de propósito com a finalidade de conseguir apoio político por meio da divulgação de notícias falsas.



Ela pede a cassação e a inelegibilidade de Carla Zambelli por 8 anos. "Tais condutas tipificariam abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação social, afetando a normalidade das eleições, viciando o exercício livre e consciente da soberania popular", diz trecho da argumentação de Bomfim.



Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp