Adolescentes nascidos em 2005 e 2006 serão vacinados neste sábado, em Belém

Adolescentes nascidos nos anos de 2005 e 2006, ou seja, com 16 e 15 anos, formam o público-alvo da vacinação anticovid-19 deste sábado (02), em Belém. Eles vão receber a 1ª dose entre o horário de 9h até 17h, em 24 pontos.

Para se vacinar, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência de Belém. Os menores devem ser acompanhados pelo responsável legal, que deverá apresentar CPF para registro.

Pontos de vacinação em Belém:

1. Boulevard Shopping Belém - estacionamento G6

2. Casa de Plácido - ao lado do estacionamento da Basílica

3. Cassazum - Marco

4. Castanheira Shopping - espaço cultural

5. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

6. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

7. Fibra - Nazaré

8. Funbosque - Outeiro

9. Ginásio do CCBS-Uepa - esquina da Perebebuí com Almirante Barroso

10. Mangueirinho - Mangueirão

11. Icoaraci - Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

12. Icoaraci - Igreja do Evangelho Quadrangular

13. icoaraci - Sest/Senat

14. IFPA - Marco

15. Igreja do Evangelho Quadrangular - Guamá

16. Mosqueiro - Escola Padre Eduardo

17. Mosqueiro - Escola Abel Martins

18. Parque Shopping - entrada da alameda de serviços

19. Shopping Bosque Grão-Pará - acessos D e G

20. Shopping Pátio Belém - 3º Piso, loja 358

21. Uepa CCSE - Telégrafo

22. Unama - Alcindo Cacela

23. Unifamaz - Reduto

24. UFPA - Mirante do Rio

Nesta sexta-feira (01), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) aplicou a 3ª dose da vacina anticovid-19 em idosos nascidos de 1950 e 1951. Para a próxima semana, a capital agendou aplicação de 2ª dose e de 1ª dose para adolescentes.

Agenda de vacinação da próxima semana

1ª dose para adolescentes

- Sábado (02/10): nascidos em 2005 e 2006

2ª dose

- Segunda (04/10): 2ª dose da Astrazeneca para nascidos de 1990 a 2000

- Terça (05/10): 2ª dose da Pfizer para quem nasceu em 1975

- Quarta (06/10): 2ª dose da Pfizer para nascidos de 1976 a 1980

- Quinta (07/10): 2ª dose da Corornavac para quem recebeu a 1ª dose nos dias 14 ou 22 de setembro e para quem estiver em atraso com a segunda dose desse imunizante

1ª dose para adolescentes

- Sexta (08/10): nascidos de 2007 a 2008

- Sábado (09/10): nascidos em 2009