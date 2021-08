Adolescentes da Grande Belém recebem 1ª dose nesta quarta; confira a agenda

Nesta quarta-feira (25), na Região Metropolitana, Belém, Ananindeua, Marituba e Santa Izabel rconvocam os adolescentes para vacinação anticovid-19. É uma nova etapa da campanha contra o novo coronavírus. Com o imunizante da Pfizer. Confira como será a agenda em cada cidade:

Belém

Até 15 mil adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades ou com deficiências permanentes devem receber nesta quarta, em Belém, a 1ª dose da vacina anticovid. Será a abertura da etapa da campanha de imunização que contempla essas faixas etárias abaixo de 18 anos, na capital. Das 9h às 17h, em 26 pontos montados tanto na cidade como nos distritos.

Conforme ressaltou a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), são apenas aqueles nascidos de 25 de agosto de 2003 a 24 de agosto de 2009. Ou seja, com idade completa entre 12 e 17 anos. E, claro, com o critério de comorbidade ou deficiência devidamente comprovado.

O cronograma atende ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, conforme a Lei 14.124. Será utilizado apenas o imunizante da Pfizer, único aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser aplicada nesse público.

Para se vacinar será necessário apresentar: RG, CPF e comprovante de residência de Belém. Além disso, precisa levar uma cópia do laudo, atestado ou receita médica que comprove a comorbidade ou deficiência permanente. A cópia desses comprovantes serão retidas no ponto de vacinação.

A comprovação da deficiência também pode ser feita pela apresentação de cópia de um dos seguintes documentos: laudo médico; cartões de gratuidade no transporte público que indiquem condição de deficiência; carteira APPD; comprovante do BPC; documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência; documento oficial de identidade com a indicação da deficiência; ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com deficiência. Também serão retidos no ponto de vacinação.

Pontos de vacinação em Belém

1. Boulevard Shopping - Estacionamento G6

2. Casa de Plácido - Ao lado do estacionamento da Basílica

3. Cassazum - Marco

4. Castanheira Shopping - 3° piso (Espaço Cultural)

5. Colégio do Carmo - Cidade Velha

6. Embarcação Aviso Auxiliar Breves - Praça Princesa Isabel, Condor

7. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

8. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

9. Fibra - Nazaré

10. Funbosque - Outeiro

11. Ginásio do CCBS-Uepa - Marco

12. Ginásio Mangueirinho

13. IFPA Belém - Marco

14. Icoaraci - Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

15. Icoaraci - Igreja do Evangelho Quadrangular, Cruzeiro

16. Icoaraci - Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças

17. Igreja do Evangelho Quadrangular - Guamá

18. Mosqueiro - Escola Abel Martins

19. Mosqueiro - Escola Padre Eduardo

20. Shopping Bosque Grão-Pará - Acessos D e G

21. Shopping Pátio Belém - 3º Piso, loja 358

22. CCSE da Uepa - Rua do Una

23. Unama Parque Shopping

24. Unama Alcindo Cacela

25. Unifamaz - Reduto

26. Mirante do Rio - UFPA Campus Guamá

Ananindeua

Ananindeua convocou para esta quarta, no calendário de 1ª dose anticovid-19, os adolescentes com 15 e 16 anos completos com e sem comorbidades. Será utilizado o imunizante da Pfizer. Das 8h às 13h, em oito pontos.

Locais: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Paróquia Cristo Rei - Guanabara; Assembleia de Deus - Maguari; Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Igreja Universal - Aurá; e Igreja Universal - Águas Lindas.

É necessário apresentar RG, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência de Ananindeua (no nome da pessoa ou em nomes dos pais) e/ou a carteira de acompanhante em saúde de uma das UBS de Ananindeua.

A vacinação pelo critério de idade completa tinha parado no dia 9 de agosto, quando a 1ª dose foi aplicada em adolescentes de 17 anos.

Marituba

Até sexta (27), Marituba aplica a 1ª dose em adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. Precisam ir acompanhados de algum responsável. Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência de Marituba e laudo médico ou prescrição médica (receita).

Das 8h às 16h, em cinco pontos: USF União; USF Gilson Ruffino Gonçalves; USF Nossa Senhora da Paz; USF Haifa Gabriel; e USF Nova Marituba. E das 18h às 6h do dia seguinte, no Hospital Augusto Chaves.

Além desse público, a população com idade acima de 18 anos que ainda não recebeu a 1ª dose ou aqueles que já estão no prazo para a 2ª dose podem procurar, nesses mesmos horários, um desses seis pontos para a vacinação. As demais unidades de saúde funcionarão para a aplicação da 2ª dose, por meio de agendamento.

Santa Izabel

Santa Izabel do Pará segue nesta quarta com a 1ª dose para quem tem 17 anos. Além disso, até sexta (27), tem repescagem de 1ª dose para pessoas de 18 anos ou mais. Das 14 às 17h, no Centro de Saúde (Cesp).

Com RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Santa Izabel do Pará. Será obrigatória a presença de representantes legais para a vacinação de adolescentes.

Benevides não tem vacinação anticovid hoje nem amanhã. O município agendou para sexta (27) a repescagem de 1ª dose para pessoas de 50 a 59 anos. Santa Bárbara do Pará não informou se tem vacinação hoje.