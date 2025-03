Adaptação e organização: como transformar um apartamento pequeno em um lar funcional e aconchegante

O crescimento da construção de condomínios reflete uma tendência em expansão no Brasil: o aumento no número de pessoas morando em apartamentos. Considerando os dois últimos Censos Demográficos do IBGE (2010 e 2022), o total de moradores desse tipo de imóvel em Belém cresceu 69,7%. Apesar das vantagens de segurança e localização, a transição de casas para apartamentos pode representar um desafio para a organização e funcionalidade do espaço.

A gerente de saúde e segurança do trabalho Daniele Paulino vivenciou essa experiência ao se mudar de São Paulo para Belém a trabalho. Inicialmente, ela alugou um apartamento amplo, mas o contrato foi cancelado pelo proprietário, que optou por oferecer o imóvel por um preço mais alto durante a COP 30.

"Foi um grande desafio encontrar um lugar para morar em Belém porque estamos agora em época de COP. Eu tinha optado por um apartamento maior, com três dormitórios e uma sala espaçosa, mas precisei mudar os planos. Busquei então um lugar que fosse confortável, bem localizado e seguro. E gostei deste apartamento principalmente pelo projeto de iluminação e pelas cores, que me fizeram sentir bem", relata Daniele.

A mudança de um espaço de 130 m² para um apartamento menor, de pouco mais de 70 m², exigiu adaptação e estratégias de otimização do espaço. "Eu tinha certeza de que minhas coisas não iam caber. Eu tenho muitos livros, gosto de ter um espaço organizado e não sabia como faria a mudança sem abrir mão de coisas importantes para mim. Procurei a personal organizer Kyara Gouveia e disse: 'Kyara, eu já sei que não vai caber'. Mas, com a organização adequada, percebi que tudo tem seu lugar e o tamanho é suficiente para mim", afirma.

Personal organizer dá dicas

Kyara, especialista em organização de ambientes, explica que o erro mais comum de quem se muda para um espaço menor é não planejar a disposição dos objetos. "As pessoas não estudam o espaço que têm e vão apenas colocando os itens sem pensar na rotina. Não adianta apenas guardar, é preciso organizar de forma que atenda às necessidades diárias", explica.

A personal organizer destaca a importância de medir os espaços e escolher organizadores adequados para otimizar o ambiente. "No caso de gavetas, por exemplo, nem sempre um organizador padrão funciona. Hoje, muitas gavetas são estreitas e baixas, então a solução pode ser a forma de dobrar as roupas. Algumas peças podem ser dobradas em cascata para caber melhor e ficarem visíveis ao abrir a gaveta. Isso evita que a pessoa esqueça que tem determinadas peças e acabe comprando coisas desnecessárias", pontua.

Kyara Gouveia, personal organizer (Everaldo Nascimento / O Liberal)

Daniele percebeu os benefícios dessa abordagem ao visualizar melhor suas roupas e objetos. "Descobri que tinha muito mais meias e camisetas do que imaginava. Eu não sabia que faltavam blusas regatas, por exemplo, para o clima daqui. Agora, sei exatamente o que tenho e compro apenas o necessário. A organização me trouxe uma compra mais consciente, não uma compra só por impulso ou porque eu não lembrava que já tinha aquela peça escondida em algum canto", conta.

Outro ponto que chamou a atenção de Daniele foi a organização de documentos. "A Kyara fez tudo, separou nota fiscal, documentos importantes que eu nunca teria paciência para mexer. A organização não é só sobre arrumar roupas, mas também sobre tornar a rotina mais funcional", afirma.

Para quem tem uma rotina corrida, a dica é simples: manter cada item no lugar certo. "A organização facilita o dia a dia porque evita o estresse de procurar algo que deveria estar à mão. Depois de um processo de organização, o segredo é devolver tudo ao seu devido lugar. Fica muito mais fácil de manter e qualquer pessoa da casa pode seguir o sistema", ressalta Kyara.

Daniele Paulino, gerente de saúde e segurança do trabalho (Everaldo Nascimento / O Liberal)

Ela também diferencia organização de arrumação: "Arrumar é deixar a casa limpa e visualmente organizada, mas a organização vai além disso, garantindo que tudo esteja acessível e funcional. Quando se trata de organização, é sobre abrir uma gaveta e encontrar exatamente o que você precisa, sem precisar revirar tudo. O tempo economizado é imenso".

Daniele conta que hoje sua casa reflete o que sempre quis: um ambiente onde possa relaxar e se sentir bem. "Minha casa precisa ser um lugar onde eu me energizo, onde eu descanso, me conecto com o que é importante para mim. Antes, eu achava que precisava de um espaço maior, mas hoje vejo que este apartamento é suficiente para mim. Eu consigo receber amigos e tenho conforto. Na verdade, foi a melhor coisa que aconteceu, porque agora eu sei que menos espaço pode significar mais funcionalidade".

Ela finaliza com um conselho para quem está planejando uma mudança para um apartamento menor: "Uma boa dica é procurar um profissional especializado, um personal organizer. Por mais que eu dedicasse tempo para isso, por mais que amigos se oferecessem para ajudar, a técnica e o conhecimento de quem estuda esse tema fazem toda a diferença. Vale muito a pena".

8 passos para tornar um ambiente organizado

📌 Descarte

🔹 Identifique itens desnecessários e separe-os para doação, reciclagem ou descarte. Manter apenas o essencial ajuda na organização e otimiza o espaço.

📌 Categorização

🔹 Agrupe itens semelhantes para facilitar a visualização e o acesso. Separe por tipo, função ou frequência de uso.

📌 Planejamento

🔹 Defina onde cada item será guardado considerando o espaço disponível e a praticidade no dia a dia. Priorize locais estratégicos para facilitar a rotina.

📌 Limpeza

🔹 Antes de organizar, higienize os espaços onde os objetos serão armazenados. Isso ajuda na manutenção e conservação dos itens.

📌 Implantação

🔹 Coloque os objetos nos locais planejados, utilizando organizadores adequados para otimizar o espaço e manter a estética.

📌 Identificação

🔹 Etiquete caixas, gavetas e divisórias para facilitar a localização dos itens. Isso evita bagunça e agiliza o dia a dia.

📌 Manutenção

🔹 Crie hábitos diários para manter a organização, devolvendo cada objeto ao seu devido lugar após o uso.

📌 Revisão

🔹 Faça revisões periódicas para ajustar a organização conforme suas necessidades. Avalie o que está funcionando e o que pode ser melhorado.