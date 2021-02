Acusado de assassinar empresária em Cametá é condenado a 30 anos de prisão

Acusado de assassinar a empresária Jaiane Nogueira Molinari, de 34 anos, Josias Machado dos Santos foi condenado ontem a 30 anos de prisão. O julgamento foi realizado no Tribunal do Júri de Cametá, no nordeste paraense.



A vítima foi morta no dia 6 de março do ano passado. Ela foi encontrada morta dentro do banheiro de sua loja, no centro de Cametá. O crime chocou os moradores da cidade, já que a empresária era muito popular no município, conhecida por seu envolvimento com venda de roupas e em produção de eventos. De acordo com as investigações, apenas o celular da vítima foi roubado.



Durante as investigações policiais, Josias se entregou à polícia e confessou o crime. Ele já tem passagem pela polícia por crimes de violência sexual e agora responderá por feminicídio.



Na decisão, o juiz titular da comarca Márcio Campos Barroso Rebello entendeu que Josias Machado matou a empresária Jaiane Nogueira por motivo torpe e negou a condição de recorrer da sentença para responder pelo crime em liberdade, cumprindo a sentença de forma imediata e em regime fechado.