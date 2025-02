Acordo para prorrogação do Aterro de Marituba deve ser homologado até esta sexta-feira (28)

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informou na noite desta quinta-feira (27) que “o acordo judicial para prorrogação do funcionamento do aterro sanitário de Marituba deverá ser homologado pela Justiça até esta sexta-feira (28), quando se encerra o prazo anterior”.

O aterro, que recebe cerca de 480 mil toneladas de resíduos por ano – aproximadamente 40 mil por mês e 1.300 por dia –, funciona desde junho de 2015 e atende os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba. O espaço foi criado após o fechamento do Lixão do Aurá, em Ananindeua, e desde então, já teve seu funcionamento prorrogado quatro vezes: em 2019, 2021, 2023 e agora em 2024.

A Prefeitura de Belém ressaltou que “acompanha de perto as tratativas da iniciativa privada junto ao Governo do Estado para instalação de novos aterros sanitários na Região Metropolitana de Belém e acredita que em breve se chegará a uma solução definitiva para a questão”. Além disso, destacou que tem investido em ações para reduzir a geração de resíduos sólidos na cidade. “Tem buscado incentivar a redução da produção de resíduos sólidos pela população, por meio de atividades de reciclagem, coleta seletiva e incentivo à separação de materiais”, afirmou em nota enviada ao Grupo Liberal.

Procurada para comentar o assunto, a Guamá Tratamento de Resíduos, empresa responsável pela administração do aterro, informou que “as tratativas sobre a continuidade do recebimento de lixo doméstico no Aterro Sanitário de Marituba ainda estão em curso”. A empresa também afirmou que “tem participado ativamente do diálogo e, caso haja decisão judicial favorável à prorrogação, seguirá operando como uma solução ambientalmente correta para o tratamento de lixo doméstico na Região Metropolitana de Belém”.