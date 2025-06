Acordo entre Prefeitura de Belém e Exército Brasileiro vai reformar a Praça da Bandeira, em Belém

A Prefeitura de Belém e o Comando Militar do Norte (CMN) assinaram, nesta quinta-feira, 12, um acordo que estabelece a Parceria Público Privada (PPP) que cede ao Exército Brasileiro a Praça da Bandeira, no bairro da Campina, como parte do projeto "Adote uma Praça". A assinatura foi formalizada pelo prefeito de Belém, Igor Normando, e pelo representante do Exército Brasileiro, o general José Ricardo Vendramin Nunes.

"A Praça da Bandeira ganhará um novo cenário com o Exército Brasileiro que passa a administrá-la. Essa é uma grande entrega que vai beneficiar um dos mais grandiosos e significativos equipamentos públicos que pulsa no coração da cidade, mas que, por muitos anos, esteve abandonado”, disse o prefeito. “Com a parceria da Prefeitura de Belém e o Exército Brasileiro, nós vamos garantir uma revitalização completa e uma ressignificação para a população, especialmente quem vive no entorno", complementou.

Praça da Bandeira, hoje, sem atrativos. Mas cenário vai mudar. (Foto: Jader Paes / Agência Belém)

O Exército Brasileiro ficará responsável pela construção, manutenção e segurança do novo espaço. A iniciativa foca na conservação, sustentabilidade e bem-estar da população. "A Praça da Bandeira permanecerá sendo um equipamento público de grande valia para a população, tem muita ligação afetiva conosco, tendo mais de 100 anos de existência, além de estar na frente do Quartel General. Vamos tomar conta da praça, junto com a Prefeitura. Esse será um processo gradativo, a passagem de manto para que o equipamento público seja recuperado devidamente com as intervenções que precisam ser feitas. É uma parceria duradoura e para o bem de todos", disse o general Vendramin.

Tendo ao redor prédios imponentes como o do Colégio Paes de Carvalho e o do Comando Militar do Norte, do Exército Brasileiro, a Praça da Bandeira, atualmente, tem poucos atrativos e é pouco utilizada pela população. Com a parceria, o cenário de abandono vai mudar. De acordo com Normando, o projeto da nova Praça da Bandeira tem cerca de dez mil metros quadrados e incluirá estacionamento, área de gastronomia, espaço infantil, quadra poliesportiva e um Museu do Exército.

Formalização do acordo entre a Prefeitura de Belém e o Exército Brasileiro. (Foto: Liliane Moreira)

“Sem dúvida alguma a cidade vai ganhar muito com isso. Vai ser uma praça para toda a família, com toda a segurança e com todo o espaço voltado para a população. A gente vai devolver esse espaço pra cidade”, afirmou.

O projeto

O “Adote uma Praça” busca criar ambientes mais limpos, seguros e acolhedores, estimulando o engajamento da sociedade e o sentimento de pertencimento da população. Entre os benefícios previstos estão a instalação de mobiliário urbano, pontos de hidratação, lixeiras e áreas de lazer; além da realização de eventos culturais e a manutenção constante dos espaços adotados.

O programa estimula parcerias entre o poder público municipal e a iniciativa privada ou outras esferas públicas para a conservação, manutenção e revitalização de praças públicas da capital paraense. A iniciativa promove melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas, com foco na transparência, desburocratização e qualificação dos espaços públicos.