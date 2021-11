Ações solidárias ganham destaque em Natal de shopping de Belém

O Parque Shopping Belém realiza, neste ano, mais uma edição do Natal Solidário. Em 2021, os interessados podem participar da “Árvore dos Sonhos” e da “Árvore Pet”. O intuito do projeto é ajudar associações que desenvolvem trabalhos com crianças, em bairros de vulnerabilidade social, e, também, com animais, como o abrigo AuFamily e o Hospital Veterinário Municipal. A ação ocorrerá até 12 de dezembro, das 10h às 22h, no piso 1 do empreendimento.

Árvore dos Sonhos

Nesta edição, serão beneficiadas três instituições com esta iniciativa: a Associação Miranda Mãos que Ajudam (Asmima), Unidos Venceremos e Jardim das Oliveiras. Para quem quiser contribuir, basta ir até a “Árvore dos Sonhos”, localizada perto da entrada do shopping, em frente ao Café D’Itália, e retirar um enfeite que terá o nome da criança, instituição e idade. Após isso, deverá ser feito um cadastro e os presentes poderão ser entregues até 12 de dezembro.

A doação aos projetos ocorrerá no dia 15, com uma programação especial, às 8h, no Parque. O evento será uma manhã alegre, com brincadeiras, lanches e o encontro com o Papai Noel. A expectativa é atender cerca de 210 crianças.

Árvore Pet

O Parque, em parceria com o abrigo “AuFamily” e o Hospital Veterinário Municipal, realiza, pelo quarto ano consecutivo, a “Árvore Pet”. Assim como a “Árvore dos Sonhos”, as pessoas podem se dirigir ao espaço dedicado à ação, no piso 1 do shopping. São arrecadados remédios e ração, além de produtos de limpeza e higiene.

Andrea Mendonça, superintendente do Parque, destaca a importância de realizar ações solidárias que ajudam instituições que atuam de forma séria no atendimento às crianças e, também, aos animais que precisam de cuidados. Ela celebra a oportunidade de contar com estes parceiros em mais um Natal.

Serviço:

Natal solidário

Onde: Parque Shopping Belém - Av. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde

Quando: até 12 de dezembro

Hora: 10h às 22h