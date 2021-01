Ações do 'TerSaúde' voltam neste final de semana

Os atendimentos do TerSaúde estão de volta. As ações ocorrem no sábado e domingo (16 e 17), entre 8h e 13 h, nos bairros do Guamá, Benguí, Terra Firme e Icuí (Ananindeua). O projeto faz parte do programa TerPaz, da Secretaria de Estado de Saúde Pública.

As atividades do “TerSaúde” foram interrompidas há um mês, mas agora retornam oferecendo consultas ginecológicas, pediátricas e com clínico geral, e ainda aferição de pressão arterial, teste de glicemia e encaminhamento para consultas e exames especializados, por meio da Central de Regulação.

Em 2020 o projeto realizou 86.499 atendimentos e levou serviços essenciais à população dos bairros atendidos, visando amenizar a demanda da atenção básica à saúde no sistema público.

Em todas as ações também serão oferecidos conhecimentos, por meio de palestras educativas sobre temas de interesse geral, como saúde feminina, prevenção de violência contra a criança e a mulher, prevenção à Covid-19 e saúde oral, além da distribuição de kits para higiene bucal.

“Nossa expectativa sempre será superar os números de atendimentos anteriores e beneficiar a população que tanto necessita desses serviços. O ano de 2020 foi desafiador para todos, e as nossas ações em parte foram voltadas ao atendimento contra a Covid-19, por isso mudamos o perfil de atendimento e as estratégias, a fim de atender às necessidades do momento.”, disse Alessandra Amaral, Alessandra Amaral, coordenadora do TerSaúde.

O usuário que deseja ser atendido em uma das ações do “TerSaúde” precisa apenas se dirigir a um dos pontos de atendimento durante os finais de semana, portando documento de identificação e cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).

Confira os locais de atendimento:

Dia 16 de janeiro de 2021 (sábado), das 8 às 13 h

Escola Estadual Maria de Nazaré Marques Rios – Rua São Pedro, s/n, Bairro Icuí - Ananindeua

UIPP (Delegacia de Polícia) – Avenida Celso Malcher.

Dia 17 de janeiro de 2021 (domingo), das 8 às 13 h

Escola Estadual Maria Luiza da Costa Rêgo - Rua Lameira Bittencourt, s/n, próximo à Feira do Benguí.

Escola Municipal Edson Luís - Rua Barão de Igarapé Miri, 1415. Bairro do Guamá