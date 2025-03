Ações de poda de árvores são retomadas em Belém nesta quarta-feira (19)

As ações de poda de árvores em Belém são retomadas nesta quarta-feira (19). A iniciativa é da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (Semmac). O trabalho tem como objetivo garantir a segurança da população, preservar a saúde das árvores e manter o equilíbrio ambiental nos espaços públicos.

As ações vão se concentrar nas avenidas Magalhães Barata e Governador José Malcher, de acordo com as seguintes datas:

Dias 19 e 20 de março – Poda e supressão na AV. Magalhães Barata entre de 14 Março e Alcindo Cacela.

Dia 21 de março – Poda na AV. Magalhães Barata entre 9 de Janeiro e 14 de Abril

De 22 a 26 de março – Poda na AV. Governador José Malcher entre 14 de Março e Generalíssimo.

De 27 a 31 de março – Poda e supressão na Magalhães Barata entre 14 de Abril e 3 de Maio

O trabalho contará com apoio de 20 pessoas, 2 caminhões com cesta isolada, 2 caçambas e 1 caminhão munck.