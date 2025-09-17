Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Ações de limpeza retiram 113 toneladas de lixo e entulho em Belém

O trabalho ocorreu no bairro da Terra Firme e também na feira provisória do Guamá, como parte do projeto “Belém em Ordem”

Saul Anjos
fonte

A imagem em destaque mostra agentes de limpeza retirando lixo e entulho do canal Sapucajuba, localizado próximo ao Conjunto Liberdade, na avenida Rio Tucunduba, na Terra Firme. (Foto: Divulgação | Agência Belém)

A Prefeitura de Belém retirou 113 toneladas de entulhos e resíduos em ações de limpeza. Desse total, 100 toneladas foram recolhidas do canal Sapucajuba, localizado próximo ao Conjunto Liberdade, na avenida Rio Tucunduba, bairro da Terra Firme. Enquanto o restante fez parte de uma megaoperação na feira provisória do Guamá, como parte do projeto “Belém em Ordem”.

Lixo e entulho em canal

Uma operação da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) de 15 dias já retirou mais de mil toneladas de resíduos e entulhos, recuperou 277 pontos de iluminação pública e reestruturou mais de 16 km de vias com a operação tapa-buraco, entre outras melhorias urbanas.

No momento, os esforços se concentram na limpeza do canal Sapucajuba, localizado próximo ao Conjunto Liberdade, na avenida Rio Tucunduba, no mesmo bairro. Até o momento, mais de 100 toneladas de entulhos e resíduos já foram removidas do local. A ação é conduzida pela Secretaria Executiva de Drenagem Urbana e Saneamento Integrado (Seds), vinculada à Sezel, e mobiliza uma equipe de 20 trabalhadores.

Segundo o secretário executivo da Seds, Marcelo Mattos, o canal se encontrava em estado de completo abandono, o que afetava diretamente a qualidade de vida dos moradores da região.

“Entendemos a necessidade de continuar as ações dentro do canal da Terra Firme e só sairemos daqui quando a limpeza for concluída. Já estamos no Conjunto Liberdade realizando o serviço e, em breve, acionaremos a diretoria de poda para ajudar na retirada da vegetação ao redor. A meta é devolver dignidade e o sentimento de pertencimento à população”, afirmou o secretário na terça-feira (16/9).

Marcelo Mattos também garantiu que a limpeza no canal Sapucajuba será mantida de forma contínua. “Essa ação atual é mais robusta, com uma equipe maior, mas a intenção é que a manutenção do canal ocorra de forma periódica para evitar novos acúmulos de resíduos”, destacou.

 Limpeza na feira do Guamá

A iniciativa atendeu a uma solicitação do Ministério Público do Pará (MPPA), unindo várias secretarias municipais para promover a melhoria estrutural, sanitária e social de feiras e mercados da cidade.

Nesta operação, a Sezel liderou uma força-tarefa de limpeza no local. A megaoperação de limpeza envolveu diferentes frentes. Estiveram presentes educadores ambientais, equipes de limpeza urbana, que realizaram serviços de raspagem, coleta de entulho e resíduos e varrição, e a equipe de desobstrução e limpeza de bueiros, que usou hidrojateamento para normalizar o fluxo no espaço. A operação resultou na coleta de oito toneladas de entulho e cinco toneladas de resíduos domiciliares.

O mutirão não se limitou à limpeza. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon) realizou o recadastramento dos permissionários, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra) trabalhou nos ajustes das obras de revitalização e a Fundação Papa João XXIII (Funpapa) atuou em questões sociais.

Agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) também participaram, organizando a circulação no entorno e notificando ambulantes que ocupavam irregularmente as calçadas. Durante a atividade, ambulantes que estavam instalados de forma inadequada foram notificados e receberam orientações sobre a necessidade de desobstruir o local, de modo a assegurar tanto a mobilidade urbana quanto a segurança de quem transita pela via.

Oito agentes da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) orientaram os feirantes sobre boas práticas de manipulação de alimentos e notificaram estabelecimentos em situação irregular, com foco na proteção da saúde e segurança dos consumidores.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

ações de limpeza

retiram

113 toneladas

lixo e entulho
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

HUMOR EM BELÉM

Raphael Ghanem apresenta stand-up em Belém nos dias 18 a 20 de setembro

Humorista retorna à capital paraense com o espetáculo “Se É Que Você Me Entende”, em três sessões no Teatro Resolve

15.09.25 18h43

FAFÁ DE BELÉM

'Conversas de Varanda': Série de Fafá de Belém chega a São Paulo com foco na Amazônia

Encontro mediado por Fafá de Belém abre diálogo sobre ancestralidade, inovação e sustentabilidade da floresta

15.09.25 17h57

BELÉM

Flanelinha é preso suspeito de coagir e cobrar vaga em rua de Belém

A ação deflagrada, na manhã deste domingo (13), é fruto do novo protocolo de atendimento disponibilizado pela prefeitura para vítimas de casos de extorsão, coação e constrangimento em espaços públicos da capital

14.09.25 15h19

EDUCAÇÃO

Seduc e MEC entregam Redes de Inovação para Educação Híbrida no Pará

A RIEH é uma parceria do MEC com o Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais da Universidade Federal de Alagoas (NEES/UFAL)

11.09.25 19h04

MAIS LIDAS EM BELÉM

INOVAÇÃO

Grupo Liberal lança novo espaço e aprofunda debates voltados à COP 30 e ao desenvolvimento no Pará

No próximo dia 25, será lançado o COP Talks, evento que aprofunda a agenda de debates da COP 30 de Belém e marca a inauguração do Espaço Liberal

14.09.25 9h00

INAUGURAÇÃO

Porto Futuro ganha novo espaço gastronômico com culinária e cultura amazônica

Amazônia na Cuia chega à sua terceira unidade com Nilson Chaves lançando música inédita inspirada no cardápio

15.09.25 22h58

ZELADORIA URBANA

Coleta de lixo ganha novos dias e horários em seis bairros de Belém; veja onde

De acordo com a empresa responsável pelo serviço, a mudança busca otimizar o atendimento em áreas com maior volume descartado pela população

16.09.25 18h22

BELÉM

Flanelinha é preso suspeito de coagir e cobrar vaga em rua de Belém

A ação deflagrada, na manhã deste domingo (13), é fruto do novo protocolo de atendimento disponibilizado pela prefeitura para vítimas de casos de extorsão, coação e constrangimento em espaços públicos da capital

14.09.25 15h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda