Ações de limpeza retiram 113 toneladas de lixo e entulho em Belém

A Prefeitura de Belém retirou 113 toneladas de entulhos e resíduos em ações de limpeza. Desse total, 100 toneladas foram recolhidas do canal Sapucajuba, localizado próximo ao Conjunto Liberdade, na avenida Rio Tucunduba, bairro da Terra Firme. Enquanto o restante fez parte de uma megaoperação na feira provisória do Guamá, como parte do projeto “Belém em Ordem”.

Lixo e entulho em canal

Uma operação da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) de 15 dias já retirou mais de mil toneladas de resíduos e entulhos, recuperou 277 pontos de iluminação pública e reestruturou mais de 16 km de vias com a operação tapa-buraco, entre outras melhorias urbanas.

No momento, os esforços se concentram na limpeza do canal Sapucajuba, localizado próximo ao Conjunto Liberdade, na avenida Rio Tucunduba, no mesmo bairro. Até o momento, mais de 100 toneladas de entulhos e resíduos já foram removidas do local. A ação é conduzida pela Secretaria Executiva de Drenagem Urbana e Saneamento Integrado (Seds), vinculada à Sezel, e mobiliza uma equipe de 20 trabalhadores.

Segundo o secretário executivo da Seds, Marcelo Mattos, o canal se encontrava em estado de completo abandono, o que afetava diretamente a qualidade de vida dos moradores da região.

“Entendemos a necessidade de continuar as ações dentro do canal da Terra Firme e só sairemos daqui quando a limpeza for concluída. Já estamos no Conjunto Liberdade realizando o serviço e, em breve, acionaremos a diretoria de poda para ajudar na retirada da vegetação ao redor. A meta é devolver dignidade e o sentimento de pertencimento à população”, afirmou o secretário na terça-feira (16/9).

Marcelo Mattos também garantiu que a limpeza no canal Sapucajuba será mantida de forma contínua. “Essa ação atual é mais robusta, com uma equipe maior, mas a intenção é que a manutenção do canal ocorra de forma periódica para evitar novos acúmulos de resíduos”, destacou.

Limpeza na feira do Guamá

A iniciativa atendeu a uma solicitação do Ministério Público do Pará (MPPA), unindo várias secretarias municipais para promover a melhoria estrutural, sanitária e social de feiras e mercados da cidade.

Nesta operação, a Sezel liderou uma força-tarefa de limpeza no local. A megaoperação de limpeza envolveu diferentes frentes. Estiveram presentes educadores ambientais, equipes de limpeza urbana, que realizaram serviços de raspagem, coleta de entulho e resíduos e varrição, e a equipe de desobstrução e limpeza de bueiros, que usou hidrojateamento para normalizar o fluxo no espaço. A operação resultou na coleta de oito toneladas de entulho e cinco toneladas de resíduos domiciliares.

O mutirão não se limitou à limpeza. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon) realizou o recadastramento dos permissionários, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra) trabalhou nos ajustes das obras de revitalização e a Fundação Papa João XXIII (Funpapa) atuou em questões sociais.

Agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) também participaram, organizando a circulação no entorno e notificando ambulantes que ocupavam irregularmente as calçadas. Durante a atividade, ambulantes que estavam instalados de forma inadequada foram notificados e receberam orientações sobre a necessidade de desobstruir o local, de modo a assegurar tanto a mobilidade urbana quanto a segurança de quem transita pela via.

Oito agentes da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) orientaram os feirantes sobre boas práticas de manipulação de alimentos e notificaram estabelecimentos em situação irregular, com foco na proteção da saúde e segurança dos consumidores.