Acidente em Paragominas termina em morte de adolescente de 15 anos

Na tarde deste domingo (17), o adolescente Eduardo Pereira Guimarães, de 15 anos de idade, acabou morrendo em acidente de trânsito na estrada de acesso à Colônia do Uraim, no município de Paragominas. Esta é uma comunidade rural distante cerca de 10 quilômetros da sede do município.

Por volta das 16h15, um carro Renault Clio trafegava pela estrada da Colônia do Uraim, com três pessoas. Subitamente, o condutor perdeu o controle do veículo na estrada de piçarra solta. Como resultado, ele não conseguiu evitar a colisão com um outro veículo. No caso, uma caçamba que transitava no sentido contrário da pista.

Com a colisão, Eduardo Guimarães não resistiu aos ferimentos e morreu no próprio local do acidente. Bombeiros e policiais militares (19º BPM) de Paragominas compareceram ao local da ocorrência. O corpo da vítima teve de ser retirado das ferragens pelos bombeiros.

Populares em trânsito pelo local prestaram socorro ao motorista da caçamba, ao condutor do Renault Clio e ao outro ocupante do automóvel. Os feridos foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).