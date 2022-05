Acidente de trânsito em frente a shopping causa engarrafamento na BR-316

Um carro particular e um caminhão colidiram, na noite desta sexta-feira (06), na rodovia BR-316, em frente um shopping localizado próximo ao Entroncamento, no sentido Belém/Ananindeua. Ainda não há informação sobre possíveis feridos. Por conta do acidente, um longo congestionamento é registrado na rodovia por volta das 20h15.

A reportagem segue acompanhando o caso para atualizar o texto.