Ex-presidente do Paysandu estava na aeronave que fez pouso de emergência no Aeroporto de Belém

Seis pessoas que estavam a bordo de um avião de pequeno porte vivenciaram momentos de aflição nesta quinta-feira (11), na pista do Aeroporto Internacional de Belém, quando o piloto teve de fazer uma aterrissagem de emergência, após falha no trem de pouso. Ninguém ficou ferido. Entre os passageiros encontrava-se o conselheiro nato e ex-presidente do Paysandu, advogado Alberto Maia. Ele presidiu o clube nos anos 2015 e 2016. Após o susto, Maia chegou a postar nas redes sociais mensagens agradecendo por escapar ileso no acidente e pelo apoio dos amigos.

"Hoje nasci mais uma vez! Ao me deslocar de Belém com um cliente passamos por um grande susto, e tivemos que fazer um pouso de emergência. Agradeço a Deus e a Nossa Senhora de Nazaré pelo livramento e parabenizar o piloto que fez uma excelente manobra para que pudéssemos aterrissar com o máximo de segurança. Obrigado meu Deus!!!!", afirmou Alberto Maia.

Susto na pista

De acordo com informações da Infraero, administradora dos aeroportos do Brasil, a aeronave de pequeno porte acionou a torre de controle do Aeroporto Internacional de Belém, por problemas no trem de pouso. "A equipe do aeroporto foi acionada e ficou de prontidão para atendimento. Ao pousar na pista auxiliar, às 9h36, a aeronave arrastou a parte dianteira. Seis pessoas estavam na aeronave e não sofreram ferimentos", informou a Infraero.

Após a inspeção do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa), a aeronave foi retirada da pista, e a equipe de manutenção e operações realizou a vistoria e limpeza do local. Às 11h32, após vistoria, a pista foi liberada. Não houve impactos nas operações, pois a pista principal ficou operacional para pouso e decolagem, como repassou a Infraero.