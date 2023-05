PF prende foragido em conexão de voo no Aeroporto de Belém, nesta quinta (11)

Por volta das 8h30 desta quinta-feira (11), agentes da Polícia Federal conseguiram prender, no Aeroporto Internacional de Belém, um homem foragido de Justiça, quando ele se encontrava em conexão de voo. A Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão contra o acusado que fora condenado pelo crime de conduzir veículo sob influência de substância psicoativa, mas estava foragido.

A PF informou que o passageiro veio de Macapá (AP), cidade onde havia cometido o crime. Ele se encontrava em Belém à espera de voo para mais uma conexão, no Rio de Janeiro (RJ), quando, já no assento, foi abordado pela equipe do Núcleo de Polícia Aeroportuária da Polícia Federal, por volta das 8h30. Em vez de seguir ao seu destino final, São Paulo (SP), foi encaminhado ao Sistema Penitenciário do Estado.

O mandado de prisão definitiva foi expedido pela Justiça do Amapá, para cumprimento de pena em regime semiaberto, uma vez que o crime gera detenção de no máximo três anos.

Na última semana, essa foi a quarta prisão feita pela Polícia Federal dentro de aeronave no Aeroporto Internacional de Belém.