Ação Social: Bairro da Pratinha recebe primeira edição do ‘Dogão no Setor’

Levar lazer e conhecimento para os moradores do bairro da Pratinha, em Belém, é o principal intuito do projeto “Dogão no Setor”, promovido pelo Instituto Líderes da Amazônia, neste domingo (21), a partir das 8h. Em sua primeira edição, a ação consiste em distribuir hot-dogs para os moradores, além de levar conhecimento e lazer com músicas, jogos e cursos profissionalizantes.

A ação é voltada para toda a família e espera receber cerca de mil pessoas nessa primeira edição, que tem o objetivo de ainda rodar diversos bairros de Belém. Além da entrega de hot-dogs, o projeto disponibiliza um espaço recreativo para crianças, e também uma sala de jogos e tecnologia que oferecerá opções de entretenimento com realidade virtual para crianças e adolescentes.

O objetivo principal do projeto é promover e incentivar a interação social entre comunidade escolar e os moradores do bairro, que também vão poder contar com atendimento jurídico, e cursos de capacitação como design de sobrancelhas. O evento encerrará com uma apresentação cultural do grupo Trilhas da Amazônia.

De acordo com o idealizador do Instituto Líderes da Amazônia, Jorge Vaz, a interação entre as pessoas é essencial para fortalecer os laços de vizinhança e criar um senso de pertencimento. “Os hot-dogs são apenas uma desculpa divertida para incentivar esse encontro e proporcionar momentos de diversão e descontração. Queremos que todos os moradores se sintam parte desse evento e tenham a oportunidade de interagir. Contamos com a presença de todos para tornar essa iniciativa um sucesso e fortalecer ainda mais a união e solidariedade em nosso bairro”, convidou.

Agende-se

Projeto ‘Dogão no Setor’

Data: 21/05

Hora: a partir das 8h

Local: Colégio Cordolina Fontelles de Lima (Passagem São Vicente, 105 – Pratinha)

