Ação social antecipa Natal para crianças em tratamento hospitalar em Belém

Olhares inocentes e atentos à espera de um reencontro natalino. A melodia de sinos e de uma tradicional risada preencheu corredores de três hospitais estaduais na Região Metropolitana de Belém. À medida que os sons ficavam mais próximos, o brilho de alegria se destacava nos olhos de dezenas de crianças, algumas internadas para tratar diversas doenças, como o câncer. A ação social, realizada nesta quinta-feira (23) nos hospitais Metropolitano, Santa Casa e Oncológico Infantil levou alegria, presentes e carinho para quem vai passar o Natal longe de casa.

“O Natal é um momento de renovação de fé e de esperança. As emoções acabam aflorando em todos. Ir nesses hospitais onde a maioria das crianças vem do interior e que estão longe dos irmãos e pais nos renova e nos dá a certeza de que o carinho, o amor e atenção é importante também no auxílio da cura”, descreveu a primeira dama do Estado, Dani Barbalho.

O objetivo principal desse grande reencontro entre crianças, pais, servidores e a comitiva do Papai Noel foi garantir que dentro dos hospitais estaduais, o Natal também é um período de cura, alegria e esperança. Assim comenta o secretário adjunto de Saúde do Pará, Ariel Sampaio. “Esse é um momento onde a gente reflete o quanto a família é um ponto fundamental para a recuperação das crianças. Ações como essa trazem amor, carinho e alegria, sentimentos que sempre são dados no hospital. A alegria que o Papai Noel traz, nos mostra um sorriso verdadeiro das crianças e isso é fundamental para a recuperação delas.

Acolhida

Morador de Anajás, no Marajó, seu Rosivaldo Tenório gostou muito do acolhimento que todos receberam durante a ação. O autônomo que trabalha fazendo bicos está acompanhando um familiar internado no Hospital Santa Casa e agradeceu pelos momentos de magia. “É muito bom esse tipo de ação. A gente vai passar Natal e Ano Novo aqui e nunca tínhamos visto isso, gostamos muito. Desejo que todos tenham um bom Natal, muito obrigado por tudo”.

No Hospital Metropolitano, referência em traumatologia e queimaduras, a ação ajudou os pacientes a retomarem a esperança. “Traumas e acidentes sempre tiram as pessoas da rotina, ainda mais numa época dessa do ano onde todo mundo tem uma programação. Papai Noel e brincadeiras fazem o dia passar mais rápido, o tratamento ser mais leve e em alguns casos ajuda a esquecer a dor e o susto de acidentes”, explica Alba Muniz, diretora hospitalar.

Dona Maria do Socorro Sales acompanha o filho de 5 anos que se machucou ao tentar pegar açaí, a agricultora contou que ela e o filho aprovaram a iniciativa de garantir o Natal para os pacientes internados. “É muito importante pra ele, é uma data especial. Meu filho queria muito receber um presente e conseguiu. Eu achei ótimo esse momento”.

Para o Secretário Adjunto de Saúde, Sipriano Ferraz, a visita realizada auxilia na terapia realizada pelo hospital para a cura dos pacientes. “Nós temos um corpo clínico competente e dedicado ao tratamento para que os pacientes recebam logo alta. O Papai Noel vem para dar uma palavra de estímulo, amor e carinho para dar cada vez mais esperança”.