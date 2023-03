Ação social alusiva ao mês da mulher leva serviços gratuitos à Praça da República nesta sexta-feira

OBRAS

Prefeitura assina contrato de empréstimo de R$ 100 milhões para obras em Belém; veja quais são

Entre os projetos que devem ser potencializados com o empréstimo feito pela Caixa estão a avenida Senador Lemos, Mercado de São Brás, reforma do Ver-o-Peso e revitalização do centro histórico