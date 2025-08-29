Capa Jornal Amazônia
Ação realiza emissão de RGs e Passe Fácil, vacinação e cultura à juventude do Guamá

Os atendimentos serão realizados mediante a distribuição de senhas, que terá início às 7h, na Praça Benedito Monteiro

O Liberal
fonte

Cartão Passe Fácil (Igor Mota / Arquivo O Liberal)

A juventude do bairro do Guamá, em Belém, contará neste sábado (30) com uma programação especial de serviços gratuitos e atividades culturais. A ação será realizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv), na Praça Benedito Monteiro, das 8h às 13h.

Entre os atendimentos disponíveis estão emissão de RG, cadastro no programa Passe Fácil, vacinação, serviços de massagem e estética, além de apresentações artísticas voltadas à juventude do bairro. A distribuição de senhas começará às 7h, no local.

Serviços gratuitos disponíveis 

A iniciativa pretende aproximar os serviços públicos da população jovem, garantindo acesso à cidadania e atividades de bem-estar. Entre os principais atendimentos ofertados estão:

  • Emissão de RG;
  • Cadastro no programa Passe Fácil;
  • Vacinação;
  • Atendimentos de massagem e estética.

Programação cultural no bairro

Além dos serviços de cidadania, a ação contará com apresentações musicais e manifestações artísticas. Três DJs vão animar a manhã: DJ Miller (Guamá), DJ Mayk (Condor) e DJ Dinho (Tupinambá). A banda Açaí Pimenta também participará da programação, junto com expressões culturais de jovens do bairro.

Horários das atividades

  • 7h – Início da distribuição de senhas;
  • 8h – Abertura oficial e início dos atendimentos;
  • 9h – Apresentação do segundo DJ;
  • 10h – Atividades culturais das juventudes do Guamá;
  • 11h – Fala das autoridades e show do terceiro DJ;
  • 12h – Encerramento dos atendimentos;
  • 13h – Encerramento da programação artística.

A programação é aberta ao público e busca promover inclusão social e valorização cultural no território do Guamá.

