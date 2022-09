Ação promove emissão de documentos e outros serviços à população LGBTQIA+ neste domingo, em Belém

A Defensoria Pública do Estado do Pará realiza, no próximo domingo (25), ação cidadã voltada ao público LGBTQIA+. A iniciativa ocorre na Avenida Presidente Vargas, nas proximidades do Theatro da Paz, a partir das 8h até 12h.

A ação ocorre dentro da programação da 20ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, que ocupa a via nesta data, com o tema “20 anos de luta e resistência”.

Entre os serviços ofertados, estão emissão de documentos, como RG Social, CPF, CTPS, foto 3x4 e segunda via de certidão de nascimento e óbito, alteração de nome e gênero, educação em direitos sobre a atuação do NDDH voltada à garantia de direitos da população LGBTQIA+ e orientação jurídica para mudança de gênero.

A defensora pública Maria Maia, do Núcleo de Direitos Humanos e Ações Estratégicas (NDDH), diz que a expectativa é receber um grande público nesta ação.

“No dia 25 de setembro, vai ocorrer a 20ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, com concentração na Avenida Presidente Vargas e seguirá até São Brás. Em virtude dessa data, que tem como tema ‘20 anos de luta e resistência’, com o apoio da Carreta de Direitos, a Defensoria Pública vai promover essa grande ação social. Esperamos uma demanda expressiva”, diz.

A ação conta com a parceria da boate LGTBQIA+ Kasa Conjunto Maguari.