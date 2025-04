Ação Pet oferece atendimento veterinário gratuito em Belém, na próxima sexta-feira (11)

Tutores de cães e gatos terão a oportunidade de levar seus bichinhos para atendimento veterinário gratuito, promovido pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) na próxima sexta-feira (11). É a 15ª edição da Ação Pet, organizada pelo Instituto de Saúde e Produção Animal (ISPA), que será realizada das 8h às 14h, no ginásio de esportes do campus da UFRA, em Belém.

A ação deve atender até 200 animais, número de senhas que será distribuído por ordem de chegada. No local, dez médicos veterinários farão atendimentos clínicos básicos, incluindo aplicação de vermífugos, realização de curativos e administração de vitaminas. Os profissionais contarão com o apoio de estudantes do 6º semestre de Medicina Veterinária, que acompanham a disciplina de Clínica Médica de Cães e Gatos.

“Essa é uma oportunidade ímpar para os alunos, porque eles vivenciam o que é, de fato, o dia a dia da prática clínica. Ao lado dos médicos, aprendem não só os procedimentos técnicos, mas também o contato com os tutores e o cuidado com o bem-estar animal”, explica a coordenadora da Ação Pet, a médica veterinária Nazaré Fonseca de Souza.

Iniciativa é suporte para tutores de baixa renda

Além de reforçar o aprendizado acadêmico, o evento tem caráter social. A iniciativa é voltada, principalmente, a tutores de baixa renda que não têm acesso a um primeiro atendimento veterinário para seus animais de estimação. “Em muitos casos, esse é o único contato que esses animais têm com um profissional. Sabemos da realidade de muitas famílias e buscamos oferecer esse cuidado básico de forma gratuita e com qualidade”, afirma Nazaré.

Para realizar o cadastro no dia da ação, é necessário que o responsável pelo animal tenha mais de 18 anos e apresente um documento de identificação. Caso possua, também é recomendável levar a carteirinha de vacinação do animal, para que o médico veterinário possa avaliar o histórico vacinal e indicar possíveis atualizações.

Outro ponto importante, segundo a coordenadora, é a segurança dos animais e das pessoas presentes. “Pedimos que os tutores levem seus pets com coleira ou em caixas de transporte. Isso ajuda a evitar acidentes, fugas e garante um ambiente mais seguro para todos, inclusive para os profissionais e voluntários que estarão atuando”, orienta.

Ao longo de 15 anos, a Ação Pet se consolidou como uma das principais atividades de extensão da UFRA, sendo realizada anualmente e reunindo centenas de tutores e animais a cada edição. O evento também reforça o papel da universidade pública na promoção da saúde animal e no fortalecimento do vínculo entre ensino, pesquisa e comunidade.

“A cada ano, percebemos o quanto a população aguarda pela Ação Pet. É gratificante ver a mobilização dos estudantes, o comprometimento dos professores e o retorno positivo das pessoas atendidas. Essa troca é muito rica para todos nós”, ressalta Nazaré, emocionada ao falar da trajetória do projeto.

Mesmo com a limitação de senhas, a equipe responsável orienta que os tutores cheguem cedo para garantir o atendimento, levando em consideração a alta procura registrada em edições anteriores.

Serviço – XV Ação Pet

Local: Ginásio de esportes da UFRA – Avenida Perimetral, nº 2501, Belém

Data: Sexta-feira, 11 de abril

Horário: das 8h às 14h

Público: Tutores de cães e gatos (preferencialmente de baixa renda)

Serviços oferecidos:

Atendimento clínico básico,

vermifugação,

curativos,

aplicação de vitaminas

Cadastro: Responsável maior de 18 anos, com documento de identificação; se possível, levar a carteirinha de vacinação do animal

Importante: Levar os animais com coleira ou em caixas de transporte

Senhas: 200, distribuídas por ordem de chegada