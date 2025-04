Suspeito de jogar água fervente em cachorro passará por audiência de custódia

Foi preso em flagrante neste domingo (6) o homem identificado como V.L.R., suspeito de maus-tratos a um cachorro no bairro do Curió-Utinga, em Belém. Ele segue detido e passará por audiência de custódia nesta segunda-feira (7), segundo a polícia.

O crime foi registrado por câmeras de segurança por volta das 8h da manhã, na passagem Matilde. As imagens mostram o suspeito abrindo o portão de sua casa para atrair um cachorro de rua com comida. Enquanto o animal comia, o homem, que segurava uma panela com água quente, jogou o líquido fervente no cão e em seguida fechou o portão. O cachorro saiu correndo desesperado, mordendo a parte traseira do corpo e se debatendo de dor.

A Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), da Polícia Civil do Pará, atuou para identificar e prender o agressor. Em nota, a Polícia Civil informou que o “suspeito foi identificado e encaminhado à Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal, onde foi preso em flagrante por maus-tratos a animais. Perícias foram solicitadas”.

O delegado Aurélio Paiva, responsável pelo caso, informou que o crime é inafiançável e o laudo veterinário com as lesões do animal será anexado ao processo. O homem foi autuado por maus-tratos com base na Lei nº 14.064/2020, que prevê pena de 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição de guarda de animais. Caso o animal venha a morrer, a pena pode ser aumentada em até um terço.

Cãozinho está sob cuidados veterinários

O resgate do cachorro foi feito por uma equipe da Defesa Civil de Belém, que o levou ao Hospital Veterinário Municipal Dr. Vaya. A secretária municipal de Proteção e Defesa Animal, Elizabete Pires, foi até a unidade acompanhar o atendimento e expressou indignação com o caso.

“Isso não passará impune. O agressor foi detido. O laudo do animal será anexado ao processo. E uma das nossas metas é coibir e abolir qualquer tipo de crueldade em relação aos animais. Esse é o papel da Prefeitura, esse é o papel da Secretaria de Defesa e Proteção dos Animais”, afirmou.

O animal segue em observação, com ferimentos graves e quadro febril. A equipe veterinária trabalha para estabilizar seu estado de saúde e definir o melhor tratamento.