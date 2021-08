Ação para coibir infrações em ciclovia e ciclofaixa resultou em 37 autuações

Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) realizaram cerca de 37 autuações em ação de fiscalização ostensiva em ciclofaixas e ciclovias neste final de semana, em alusão ao Dia do Ciclista, comemorado na última quinta-feira(19). A iniciativa teve dois pontos fixos - avenida Centenário e Arthur Bernardes - e uma equipe em ronda pelas outras ciclofaixas da cidade. Nesta segunda-feira, 23, foram mais de 20 autuações por circulação na ciclofaixa.

De janeiro até 15 de agosto de 2021, a SeMOB registrou 147 autuações. Desse total, 97 multas por transitar e 50 por estacionar em ciclovia/ciclofaixa. As infrações mais frequentes são transitar e estacionar na ciclovia e ciclofaixa. A fiscalização ostensiva deste final de semana na cidade ocorreu a partir de rondas e denúncias de usuários, para coibir essas infrações.

“Essa ação ostensiva continuará e se estenderá por mais 90 dias, conforme determinação da superintendente da SeMOB, Ana Valéria Borges, para coibir infrações como transitar e estacionar em ciclofaixa/ciclovia. O primeiro semestre foi mais para a ação educativa, a partir deste mês de agosto, estamos com ação educativa e coercitiva”, destacou o coordenador de Operação e Fiscalização de Trânsito (COFT), Elias Jardim.

Os agentes também registraram um acidente entre um motociclista e um ciclista. O motociclista tentava ganhar tempo e fugir do engarrafamento do horário de pico e preferiu transitar pela ciclofaixa e acabou atingindo o ciclista Leo Reis. Houve apenas danos materiais. “Bati a perna, mas está tudo bem comigo. Não irei registrar Boletim de Ocorrência, pois nós iremos resolver os prejuízos de forma amigável. Os condutores não respeitam a ciclofaixa e nem os ciclistas e, por isso, apoio a ação dos agentes de trânsito no local”, destacou o ciclista.

Segundo o artigo 193 do Código Brasileiro de Trânsito (CTB), transitar em ciclofaixa/ciclovia é infração gravíssima com valor de multa triplicado. “Reconheço o meu erro. Estava com pressa, mas, hoje, aprendi que a minha pressa poderia ter tido consequências mais sérias”, avaliou o motociclista que ocasionou o acidente.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, repórter em O Liberal)