Ação “Natal com Amor” vai oferecer ceia natalina a 300 pessoas em situação de rua na Praça da Repúbl

O Grupo Amigas Solidárias realiza, nesta terça-feira (16), a ação “Natal com Amor”, que vai atender cerca de 300 moradores de rua com uma ceia natalina completa, na Praça da República. A iniciativa tem como objetivo proporcionar uma noite especial de Natal, marcada por acolhimento, dignidade e esperança.

A vice-presidente do grupo, Margareth Maués Penner, explica que o projeto nasceu do desejo de transformar, ainda que por um dia, a realidade dessas pessoas.

“O projeto do Natal com Amor nasceu de um desejo de transformar a vida deles, pelo menos um dia no ano. A gente passa pela rua e vê eles sem ter onde tomar banho, sem ter onde comer uma comida boa, sem esperança. Então, nesse dia, a gente abraça, leva amor e esperança para que eles possam acreditar e mudar de vida”, afirma Margareth.

A ceia será preparada pelo restaurante Santa Chicória, que vai servir um peru natalino acompanhado de frutas, além de sobremesa, refrigerante e água. Os participantes também receberão kits de higiene, sandálias, mantas e uma refeição farta, pensada para garantir conforto e dignidade.

Um dos diferenciais da ação é que todos os voluntários estarão vestidos com a mesma blusa dos moradores de rua, reforçando a mensagem de igualdade e respeito. “Nesse dia, nós estaremos todos iguais lá”, enfatiza Margareth.

O padre da Missão Belém, Edivâniso Souza, também estará presente, oferecendo apoio espiritual. Em edições anteriores, a ação já resultou em pessoas que, sensibilizadas, aceitaram o convite para conhecer a Missão Belém e iniciar um processo de recuperação e mudança de vida.

“A gente quer fazer o Natal deles, que eles não têm a oportunidade de ter. Por isso o nome Natal com Amor. É levar esperança para essas pessoas”, reforça a vice-presidente.

O Grupo

Criado há 11 anos pelas amigas de infância Margareth Penner e Ana Paula Teixeira, o Grupo Amigas Solidárias realiza diversas ações voltadas às causas sociais, como bingos, doações de fraldas geriátricas, cestas de alimentos, instrumentos musicais, festas juninas, além de reuniões de natal com as crianças e também para pessoas em situação de rua.

Localizado em Benevides, na Região Metropolitana, o Missão Belém atende mais de 300 pessoas em situação de vulnerabilidade. O padre Edivâniso Souza, nasceu na Paraíba, mas está há 16 anos no Pará por conta do projeto.

Quem quiser contribuir com a ação pode fazer doações por meio dos dados abaixo:

Banco Itaú

Associação Solidárias em Ação

Agência: 4764

Conta Corrente: 99145-3

CNPJ: 62.518.241/0001-84

Pix: 62.518.241/0001-84