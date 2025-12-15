Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Ação “Natal com Amor” vai oferecer ceia natalina a 300 pessoas em situação de rua na Praça da Repúbl

Além da ceia, os participantes também receberão kits de higiene, sandálias, mantas e uma refeição farta, pensada para garantir conforto e dignidade

Bruna Lima
fonte

Um dos diferenciais da ação é que todos os voluntários estarão vestidos com a mesma blusa dos moradores de rua. (Wagner Santana/ O Liberal)

O Grupo Amigas Solidárias realiza, nesta terça-feira (16), a ação “Natal com Amor”, que vai atender cerca de 300 moradores de rua com uma ceia natalina completa, na Praça da República. A iniciativa tem como objetivo proporcionar uma noite especial de Natal, marcada por acolhimento, dignidade e esperança.

A vice-presidente do grupo, Margareth Maués Penner, explica que o projeto nasceu do desejo de transformar, ainda que por um dia, a realidade dessas pessoas.

“O projeto do Natal com Amor nasceu de um desejo de transformar a vida deles, pelo menos um dia no ano. A gente passa pela rua e vê eles sem ter onde tomar banho, sem ter onde comer uma comida boa, sem esperança. Então, nesse dia, a gente abraça, leva amor e esperança para que eles possam acreditar e mudar de vida”, afirma Margareth.

A ceia será preparada pelo restaurante Santa Chicória, que vai servir um peru natalino acompanhado de frutas, além de sobremesa, refrigerante e água. Os participantes também receberão kits de higiene, sandálias, mantas e uma refeição farta, pensada para garantir conforto e dignidade.
Um dos diferenciais da ação é que todos os voluntários estarão vestidos com a mesma blusa dos moradores de rua, reforçando a mensagem de igualdade e respeito. “Nesse dia, nós estaremos todos iguais lá”, enfatiza Margareth.

O padre da Missão Belém, Edivâniso Souza, também estará presente, oferecendo apoio espiritual. Em edições anteriores, a ação já resultou em pessoas que, sensibilizadas, aceitaram o convite para conhecer a Missão Belém e iniciar um processo de recuperação e mudança de vida.

“A gente quer fazer o Natal deles, que eles não têm a oportunidade de ter. Por isso o nome Natal com Amor. É levar esperança para essas pessoas”, reforça a vice-presidente.

O Grupo

Criado há 11 anos pelas amigas de infância Margareth Penner e Ana Paula Teixeira, o Grupo Amigas Solidárias realiza diversas ações voltadas às causas sociais, como bingos, doações de fraldas geriátricas, cestas de alimentos, instrumentos musicais, festas juninas, além de reuniões de natal com as crianças e também para pessoas em situação de rua.

Localizado em Benevides, na Região Metropolitana, o Missão Belém atende mais de 300 pessoas em situação de vulnerabilidade. O padre Edivâniso Souza, nasceu na Paraíba, mas está há 16 anos no Pará por conta do projeto.

Quem quiser contribuir com a ação pode fazer doações por meio dos dados abaixo:
Banco Itaú
Associação Solidárias em Ação
Agência: 4764
Conta Corrente: 99145-3
CNPJ: 62.518.241/0001-84
Pix: 62.518.241/0001-84

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

MAIS LIDAS EM BELÉM

Veja as 21 linhas de ônibus que serão encerradas para integração de Belém ao BRT Metropolitano

A medida tem como objetivo reorganizar o transporte coletivo, reduzir sobreposição de itinerários e otimizar a circulação nos principais corredores viários da capital

10.12.25 12h46

MOBILIDADE

Setransbel diz que Passe Fácil funciona mesmo com a descontinuidade de linhas de ônibus em Belém

A reorganização ocorre após a entrada do BRT Metropolitano e busca reduzir a sobreposição de itinerários e o fluxo de veículos em corredores viários, como a rodovia BR-316 e as avenidas Almirante Barroso, José Malcher e Boulevard Castilhos França

12.12.25 12h27

NATAL

Especial de Natal será realizado pela primeira vez em Belém

A programação inédita leva cortejo natalino, coral, Balada Kids, chegada do Papai Noel e uma árvore de 32 metros ao Parque Linear da Doca

12.12.25 18h41

CELEBRAÇÃO

Fé e devoção marcam Círio de Nossa Senhora do Ó em Mosqueiro neste domingo

A procissão começou por volta das 8h30 e reuniu milhares de fiéis que caminham até o Santuário dedicado à padroeira da ilha

14.12.25 9h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda