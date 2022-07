Ação leva serviços de saúde à população LGBQIA+ nesta quinta (21)

Nesta quinta-feira (21), uma ação de saúde promovida pela Coordenadoria de Diversidade Sexual (CDS) levará à população LGBTQIA+ serviços médicos e odontológicos, como testagens de doenças, vacinação, além de avaliação dental. Será das 9h às 15h, no Instituto Universo Popular (Unipop), no bairro do Umarizal.

Dentre os serviços oferecidos estão: testagem de HIV, Sífilis, além de Hepatite B e C. Os participantes ainda poderão contar com vacinação contra HPV, Influenza e Hepatite C. Serão oferecidos, também, exames de PCCU e preventivo, testagem de glicose e aferição de pressão.

Quanto aos cuidados odontológicos, haverá orientações e ações de educação voltadas a essa temática, bem como avaliação aos pacientes. Também serão realizadas ações de acolhimento. Para os atendimentos será necessário portar documento com foto e cartão SUS. A ação é realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma).

Serviço

Ação de Saúde LGBQIA+

Data: 21/07 (quinta-feira)

Horário: das 9h às 15h

Local: UNIPOP - Instituto Universo Popular, localizado na avenida Senador Lemos, nº557, bairro do Umarizal

(*Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)