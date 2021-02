Ação distribui gratuitamente teste do HIV para ser feito em casa em Belém; saiba mais

Para ampliar a testagem para o HIV em jovens e adolescentes, o projeto 'Viva Melhor Sabendo Jovem' distribui, até às 18h de hoje (18), na sede do Instituto Peabiru, no bairro do Reduto, em Belém, autotestes do HIV, que podem ser feitos pela própria pessoa em casa. Para solicitar o material, o jovem entre 14 e 29 anos deve entrar em contato pelo número (91) 9 9197-0299.

A ação tenta garantir, ainda, junto ao município, que 90% das pessoas testadas positivas tenham suporte e iniciem o tratamento. O projeto conta com um atendimento telefônico especializado objetivando aconselhar a adesão dos testados positivos ao tratamento, tirando dúvidas e informando sobre o sucesso da terapia antirretroviral.

“Para ter acesso ao insumo o jovem entra em contato com nosso telefone e é atendido por um técnico especializado em aconselhamento pré e pós-teste. A entrega do autoteste é agendada em local de fácil acesso. O adolescente tem a opção de realizar o autoteste em casa ou tendo o acompanhamento dos colaboradores”, explica Edgar Barra, articulador social do projeto.

Na entrega do insumo, os jovens recebem orientações sobre como funciona o autoteste, riscos, potencialidades, janela imunológica, além do uso de preservativos e prevenção combinada, bem como, passam por uma entrevista para registro junto a um (a) técnico (a) do projeto.

De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), em 2019, 260 casos positivos de HIV foram notificados na Grande Belém, só em pessoas entre 14 e 29 anos. Em 2020, até março, mais 96 casos foram registrados de todas as faixas etárias.

“O Projeto Viva Melhor Sabendo Jovem levanta a bandeira dos direitos sexuais e direitos reprodutivos de adolescentes e jovens, que envolve o protagonismo deles. Especialmente falando da prevenção combinada, o HIV e as outras ISTs [Infecções Sexualmente Transmissíveis], com destaque para o autoteste HIV que é o que nós estamos trabalhando atualmente”, afirma Edgar.

Serviço

Ação de testagem e aconselhamento para o HIV voltada ao público de adolescentes e

jovens entre 14 e 29 anos de Belém e Região Metropolitana

Data: 18 de Fevereiro

Local: Rua Ó de Almeida, 1083 - Reduto - Sede do Instituto Peabiru

Horário: 9 às 18 horas

Entrada Gratuita

Atendimento Telefônico Especializado: de segunda a sexta, das 9h às 18h, pelo telefone

(91) 9 9197-0299 (WhatsApp ou ligação)